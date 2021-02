Tiene 23 años, 11 hijos y un plan para llegar a los 105 y formar una familia récord

Una mujer de 23 años ya tiene once hijos junto a su esposo de 56 y ambos quieren llegar a los 105 hijos para transformarse en la familia más grande del mundo. El detalle no menor es que diez de los once hijos de la pareja fueron concebidos a partir de vientres subrogados.

Los protagonistas de esta particular historia es una joven rusa llamada Christina Ozturk y un hombre turco llamado Galip Ozturk, un magnate de las propiedades en Turquía que está dispuesto a invertir más de un millón de dólares para que su familia siga creciendo.

"En este momento, tengo 11 hijos con la última incorporación, Olivia, que llegó a finales del mes pasado", contó la mujer, quien detalló que ella dio a luz a la hija mayor, Vika, que tiene seis.

"El resto de los niños son genéticamente de mi esposo y míos, pero fueron cargados por sustitutos", detalló. Aunque anunciaron que quieren superar el centenar, aclaró que 105 es solamente un número aleatorio.

"No sé cuántos serán eventualmente, pero ciertamente no planeamos detenernos en 11. Simplemente no estamos listos para hablar sobre el número final. Todo tiene su tiempo”, explicó.

Christina y Galip Ozturk planean alcanzar el objetivo del centenar de hijos para cuando la mujer tenga 30 años, por lo que deberá tener 12 hijos cada año durante los próximos siete.

Como ellos viven en Georgia, allí es legal utilizar madres sustitutas durante el embarazo, cada una de las cuales cuesta alrededor de 9.700 dólares. "La clínica nos elige a las madres sustitutas y asume toda la responsabilidad del proceso. No conocemos personalmente a las madres sustitutas ni tenemos contacto directo con ellas para evitar problemas después del embarazo", explicó Christina.