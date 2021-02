¿Muy invasivo? Google planea controlar tu estado de salud a través de tu smartphone de esta forma

Las funcionalidades tanto de los smartwatches como la de los smartphones en los últimos años evolucionan con prisa y sin pausa como demuestra la app "Look to Speak" de Google para que las personas con discapacidad motriz puedan comunicarse a través de sus ojos.



Ahora, Google pretende vigilar el estado de salud de cada usuario y aún no suena del todo bien. Pero la realidad es que esta nueva función se trata fundamentalmente de monitorear el ritmo cardíaco y respiratorio por medio de sus teléfonos Pixel. Quien ya se hecho algún control médico sabe muy bien que para detectar el estado físico de cualquier persona lo primero que se identifican son esos 2 signos vitales.

La compañía decidió ir un poco más allá, como acostumbra, y buscó a través de la inteligencia artificial y un determinado aprendizaje automático que sus dispositivos móviles puedan ser capaces de realizar esta medición.

Los Pixel entrarán en funcionamiento a partir del mes de marzo. En ese momento ya estarán incorporadas las funciones a través de la aplicación “Fit” de Google. Cabe aclarar que dicha app deberá estar instalada en el celular. El objetivo de la compañía es principalmente que esta herramienta se extienda y pueda ser usada por todo el mundo.

Al momento ya comunicaron con certeza que su lanzamiento irá de la mano con otras marcas que incluyan el sistema operativo Android. Shwetak Patel es el director de tecnologías de salud de Google Health y afirmó: “Nuestro equipo de investigadores, ingenieros y médicos están explorando cómo los dispositivos de uso diario y sensores pueden proporcionarle a la gente la información y mediciones que necesitan para tener control de su salud”.

¿Cómo funcionará este “controlador de estado de salud”?

Será muy sencillo. Para medir la frecuencia respiratoria lo único que se tiene que hacer es colocarse frente a la cámara frontal del celular bien donde se vea la cabeza completa y parte del torso del cuerpo. Una vez así, hay que respirar normalmente.

Una vez que Google detecta la frecuencia cardíaca bastará solo con colocar la punta del dedo en la cámara trasera del celular y así se proporcionará un indicador de cuándo fluye la sangre oxigenada que va desde el corazón al resto del cuerpo.

Todo el trabajo luego lo harán la tecnología de aprendizaje automático y la Inteligencia artificial a través de diferentes sensores. Gracias a ellos, podrán identificarse los cambios en el movimiento que haga el pecho y hasta las modificaciones en el color de la piel. Luego, todos los resultados serán guardados en el Smartphone.

Al igual que lo hace un diagnóstico médico, Google con esta función advertirá la medición de tus signos vitales. ¿Invasivo o práctico?