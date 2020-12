Ojos que hablan: la app de Google para que personas con discapacidad se comuniquen

Google desarrolló una aplicación que ayuda a personas con discapacidad motriz y del habla a comunicarse con tan solo la mirada. Una app gratuita que permite elegir frases escritas con anterioridad para que su teléfono luego las diga en voz alta. La herramienta se llama Look to Speak.

La app de Google está disponible para Android 9.0 en adelante, incluido Android One y funciona con la cámara del móvil. Con Look to Speak las personas simplemente tienen que mirar hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia arriba para seleccionar rápidamente lo que quieren decir de una lista de frases ya preestablecidas.

La configuración de la sensibilidad de la mirada se puede ajustar y todos los datos son privados y nunca salen del teléfono, según se destaca en el comunicado oficial. Look to Speak es un proyecto dentro de la plataforma Experimentos con Google.

La primera persona en probar esta app fue la artista Sarah Ezekiel, a quien le diagnosticaron una enfermedad de la neurona motora en el año 2000. En 2020, junto a Richard Cave, terapeuta del lenguaje, conoció a un equipo de Google que investigaba cómo el machine learning implementado en dispositivos de tamaño reducido, como un móvil, podía hacer más accesible la tecnología de comunicación mediante la vista.

Esta primera versión está en inglés, pero las frases se pueden editar. Es decir que desde el menú de ajuste se puede editar por completo el listado tanto para añadir más frases así como para pasarlas todas a castellano o la lengua que se desee.