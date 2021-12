George Harrison, un artista para ser feliz

Sus otros Beatles: ¨Handle with care¨ es uno de los temas más perfectos de la historia y me acuerdo que llegué a él con su video clip allá a comienzos de los 90 en el canal desaparecido Music 21, yo tenía 12 años. Las primeras veces que vi el video no entendía mucho, estaba George que había estado en los Beatles, un ruludo (Jeff Lynne), un rubio de chapas con cara de vieja (Tom Petty), uno que parecía ciego (Roy Orbison) y Dylan que lo tenía del video de We Are the world (una época donde a a esa edad no tenía mucha idea de nada). Siempre me gustó ese tema de chico.



Después con los años me fueron gustando los 5 músicos que estaban en el video y años más tarde descubrí esta linda historia. Travelling Wilbury es una historia de cinco amigos y músicos talentosos, todos en un buen momento de su carrera (todos repuntando después de unos años bastante chotos)



Todo empezó con George que había hecho su mayor hit de la historia que siguen poniendo en casamientos y los tíos se vuelan la peluca (I got my miiind set on youuu) y con ese tema estaba el discazo Cloud Nine, muy recomendado y producido por Jeff Lynne (Otro Travelling), gran productor y líder de la Electric Light Orquestra, más conocida como ELO. Travelling Wilbury es una banda que en principio iba a ser una canción. ¨Handle with care¨, el tema donde arranqué esta historia, fue un pedido que le hicieron de la discográfica a Harrison, y donde éste le pidió a Jeff Lynne que se lo produzca.



Después fueron a buscar su guitarra que se había olvidado en lo de su amigo Petty. En la casa de Tom estaba Roy Orbison y ambos se coparon para acompañarlo a grabar. George para ahorrar, dicen que lo llamó a su amigo Bob Dylan que tenía un estudio en su casa de Malibú y bueno, como dicen en la magia: "tadaaannn" pelaron este temazo y dicen que Dylan hizo asado. Posta. Primero hicieron Handle y el resultado fue tan mágico que de la discográfica le pidieron de rodillas que por favor hagan un disco de este tema. George convenció a todos, y el resultado fue un disco histórico hecho en 10 días en un estudio dentro de una cocina, donde todos se la pasaban componiendo y metiendo letra, voz y alma. La magia que en el fútbol no ocurre cuando se juntan demasiadas estrellas en un equipo, acá sucedió y está grabado y filmado. También tuvieron que pensar en un nombre donde flashearon con los Travelling Wilburys, acerca de una familia con cinco hijos descarriados: Lucky Wilbury (Bob Dylan), Speke Wilbury (George Harrison), Lefty Wilbury (Roy Orbison ) , Charlie T. Wilbury Jr. (Tom Petty) y Otis Wilbury (Jeff Lynne).



El resultado es un disco histórico, emotivo y perfecto. El video y la canción de Handle with care es todo lo que está bien, debe ser un tema que deben poner seguido en el cielo. Arranca con viola sello Harrison y en el video los cinco rodean un mic antiguo como si fuese un fogón, mientras George arranca a cantar con un saco que le queda muy grande y lo hace con una alegría que no se lo oía así desde la primera época de Los Beatles. Luego en el puente entra el gran Roy Orbison con su voz de barítono y en el estribillo Bob y Petty rompen todo a dúo mientras cantan ¨Everybody got somebody to leaaan on¨. La perfección en sólo 3 minutos y 20 segundos.



Luego el disco vuela de rápido y de calidad entre temas que se nota que se hicieron entre todos: mucho coro y voces liderando cada estilo de canción con su onda. Destaco "Last Night" de Petty, "Not alone anymore" en la voz de Orbison, "Heading for the light", que parece bien de Harrison, "Tweeter and the monkey man", de Dylan y mención especial también a "End of the line", que cantan todos y cierra el disco. Menos de un mes después de la grabación del disco, Orbison moriría de un infarto y los Wilbury´s lo homenajearían en el video clip del tema, poniendo una foto suya sobre una viola en la parte que canta él. Al disco le pusieron Vol 1. seguramente pensando en que harían varios. Hicieron un segundo disco que si bien es muy bueno, falta Orbison y falta esa magia de la primera vez. Rarísimo y cómico que le hayan puesto Vol.3. Dylan y Lynne, los únicos que siguen vivos, sabrán si existirá un Vol.2.



George junto a los Travelling Wilbury.