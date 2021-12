Cómo saber si padeces burnout o el síndrome del trabajador quemado y cómo superarlo

El psiquiatra de MDZ Radio, Juan José Vilapriño, habló sobre el síndrome de burnout o "síndrome del trabajador quemado". Dijo que este problema no se resuelve con vacaciones y dio una serie de recomendaciones para superarlo.

Vilapriño contó que el burnout nació en 1974 y, en principio, se le adjudicó a los profesionales. Luego se fue extendiendo y "hoy todos estamos quemados. Sobre todo aquellos que trabajan con personas y vinculándose con todas las situación de estrés que están en la calle".

Además, mencionó que a partir del 1 de enero ya se reconocerá como una enfermedad, junto con las adicciones a los videojuegos, por lo cual las obras sociales deberán atender a esto.

Causas y síntomas

El psiquiatra contó que lo primero es identificar las causas del burnout: demasiado trabajo, situaciones laborales de malestar, maltrato, abuso, mala relación con los compañeros y hacer jornadas laborales sin descanso y de manera ininterrumpida durante muchas horas.

"Esos son los elementos internos. Pero también hay externos, por ejemplo la situación del país en cuanto a la inflación, la falta de dinero, la inseguridad, etc", continuó detallando. "Otro elemento es la violencia de la gente en la calle, eso ya te mal predispone incluso antes de llegar al trabajo".

En cuanto a los síntomas, Vilapriño diferenció aquellos físicos de los psíquicos. A nivel físico enumeró: "Dolor de cabeza, dolor de espalda, vista cansada, calambres, parestesias, dolores abdominales gástricos, piedras en el estómago, puede aparecer la opresión precordial. También cansancio, falta de energía y sensación de agotamiento, de que uno no puede empezar el día".

A nivel psíquico: "Olvidos, fallas cognitivas, fallas de atención, sentimientos de angustia y ansiedad, puede aparecer un síndrome depresivo. Irritabilidad, actitud cínica en el trabajo, sensación de indiferencia, de no comprometerse y despersonalización, en los casos más graves, donde uno se pregunta 'quién soy yo, por qué hago esto, no me reconozco en este trabajo'".

Consultado sobre cómo no confundir el síndrome del trabajador quemado con otras enfermedades, Vilapriño dijo que "el que tiene un burnout está muy mal en el trabajo pero eso no impacta en la casa. Esa es la principales diferencia".

Desafío del burnout

Juan José Vilapriño propuso en el aire de No Tan Millennials un desafío. Comenzó proponiéndole a la audiencia que tome una lapicera y dibuje un círculo de mediano a grande. Y dentro de él, debían comenzar a dividir, "como si fuese una pizza", las porciones en base al tiempo que le dedican a cada una de las actividades de la vida cotidiana.

"Yo doy un ejemplo, pero cada uno completa con las actividades de su día a día. Puede ser: laboral, recreativa, académica, estudio, familia, religión. Las porciones deben ser más grandes o más chicas, según lo que cada uno considere que le dedica, en cuanto a tiempo y energía", continuó explicando.

Hecho esto, el desafío que propuso el psiquiatra es aplicar los consejos que enumeramos a continuación y en dos meses volver a repetir aquella actividad. "Quienes lo superan, no dibujan igual ese esquema".

Consejos para superar el síndrome del trabajador quemado

"Darse cuenta en esa torta lo desbalanceada".

"Si el trabajo ocupa mucho lugar, detectar el problema y proponerse desconectar. Por ejemplo, apagar el celular después de las 20 horas y los fines de semana. Así, poner horarios para el trabajo ".

"Intentar estar en trabajos donde uno se sienta bien y cómodo".

"Destinarle tiempo a otras actividades, no solo a la familia o a una serie, sino al deporte, a cuestiones sociales y a viajar más, en la medida que se pueda".

"Todo eso contribuye. Pero es muy importante aclarar que no se trata de vacaciones, porque las vacaciones no resuelven el burnout, sino un estilo de vida más balanceado, armónico y que incluya sobre todo el cuidado de ustedes mismos", concluyó.