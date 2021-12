Viajes al exterior: más de la mitad compra sus pasajes en cuotas

Luego de la restricción sobre el financiamiento en cuotas de los viajes al exterior, se reunieron autoridades del BCRA, el Ministerio de Turismo de la Nación y FACVE (Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viaje) a dialogar. El Gobierno se mostró con cero intención de modificar lo anunciado, pero además no ofreció números ni precisiones que permitieran entender cuánto tiempo durará esta medida.

Daniel Hana, Presidente de FACVE, el Foro de Consultores de Viajes que nuclea a las principales agencias de Argentina, habló con MDZ Radio. Si bien están agradecidos desde el sector de que exista una instancia de diálogo, se mostraron inconformes con los resultados de la reunión. "Llevamos algunas alternativas porque lo que no queríamos es que la restricción alcanzara a cualquier tipo de financiación con la tarjeta de crédito y buscamos la posibilidad de que se diera marcha atrás".

Desde el sector turístico aseguran que el daño es muy grande ya que "más de la mitad de las personas que viajan al exterior lo compran en cuotas". Aún así "fueron categóricos en que no se echarían atrás". Desde FACVE esperan que el compromiso de generar mesas de trabajo en conjunto de ahora en adelante, se cumpla.

Otro temor es la duración de esta medida. Claramente será desalentador para quienes pensaban viajar y traerá más inconvenientes para las agencias de viaje. Según señalaron desde el Gobierno en la reunión "en la medida en que se corrija la brecha cambiaria revisarán la estrategia". "El tema es que es una restricción que se suma a las que ya conocemos del Impuesto PAIS del 30%, la retención del 35%, una serie que se anunció como temporaria y después 'llegan para quedarse'".

Por otra parte, Hana explicó por qué una restricción del turismo emisivo repercute sobre el turismo receptivo. "En el fondo lo que están haciendo al restringir a los argentinos que puedan viajar al exterior, están dañando el sistema aerocomercial porque ningún mercado soporta flujo de pasajeros en un sólo sentido. Para que haya extranjeros que vengan al país que entendemos es una política de Estado promover Argentina como destino turístico para que lleguen las divisas, necesitamos que haya más vuelos, más frecuencias, más compañías aéreas".

Son medidas pendulares que colaboran a la recuperación porque si uno restringe el flujo de pasajeros al exterior inevitablemente va a también la llegada de extranjeros porque habrá menos asientos y menos oferta.

No hay claridad con respecto a los ítems que participan de los números del gobierno en tanto las compras en el exterior. Desde FACVE manifestaron su preocupación de que se estuviera incluyendo compras por e-commerce que no se relacionan con ningún tipo de viaje para inflar esos montos. "Muchas veces están incluidos en ese rubro turismo, cosas que nada que ver como compras con la tarjeta de crédito en el exterior a través del comercio electrónico y eso no se relaciona con el turismo". A su vez en cuanto al turismo receptivo "muchos de los dólares que ingresan, no lo hacen al sistema formal por lo cual es difícil generar un registro realista de cuál es el equilibrio en esa balanza comercial".

Viajar volverá a ser un privilegio de pocos. La repercusión última de esta medida será que frente a la contracción del mercado aerocomercial por la falta de demanda los precios se incrementarán. Las empresas aerocomerciales ya no contarán con el flujo de viajeros extranjeros en los vuelos domésticos y estos también subirán de precio.

