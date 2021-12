Argentina se encuentra en emergencia ígnea: ¿qué significa?

Ante los incesantes incendios extremos que castigan a bosques y pastizales de distintas provincias de nuestro país, el Consejo Federal de Medio Ambiente y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible declaró la “emergencia ígnea en todo el territorio nacional” por un año.

Según el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF), los incendios forestales azotan a diez provincias de nuestro país: Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego en el sur y Formosa, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones en el noreste. Por esta crítica situación, ya que la sequía es de varios meses y los bomberos y brigadistas no dan abasto, el Estado declaró la emergencia ígnea para todo el país.

Mapa de incendios del SNMF

Según lo que le explicó el presidente del Consorcio Delta de Prevención y Manejo del Fuego, Juan Manuel Garcia Conde, a MDZ, entre el Consejo Federal del Medio Ambiente y el Ministerio de Ambiente declaran el estado de emergencia ígnea para “tener la posibilidad de gestionar partidas presupuestarias y, así, destinar dinero a aviones hidrantes, mover brigadistas y bomberos de otras provincias a los focos de incendio, además de comprar equipos”. Además, prohíbe el uso del fuego como herramienta de trabajo agrario.

Incendios en la Patagonia

Por ejemplo, ayer por la tarde arribaron a Neuquén diez brigadistas de Santiago del Estero y otros 20 de la provincia de Buenos Aires. Estos se suman a los 80 que están en dicha provincia, junto a cuatro aviones hidrantes y cuatro helicópteros.

García Conde, quien está trabajando en los incendios en el Delta del Paraná, explicó que “esto es la historia de siempre; cuando estás en medio de una sequía con temperaturas extremas, es difícil hacer algo. Lo que hacen otros países es gestionar el combustible de los paisajes para, cuando llegan las épocas críticas, no tener los problemas que nosotros tenemos ahora, pero, si no hacés nada durante años en esta materia, además de no gestionar las zonas urbano-rurales o urbano-forestales, después es complicado”.

Antes de la intervención del hombre, estas zonas tenían ciclos de incendios naturales, pero luego estos se han apagado artificialmente, lo que incrementó la cantidad de combustible. Esto facilita la posibilidad de incendios no ecológicos de gran magnitud, como los que se ven hoy en día. “Y, luego, se mete gente, que es la que prende fuego, ya sea porque se le escapa o por intereses. El problema no está en quien prende el fuego, sino en qué estado y cantidad está ese combustible. Y después tenés la gente que directamente vive en zonas que, naturalmente, se incendian”, agregó.

Incendios en el Delta del Paraná

Para poner en contexto estos incendios naturales, García Conde ejemplificó con el caso de dos provincias: “En La Pampa y Chaco, los incendios no salen en los diarios porque todo el mundo sabe que son parte del ecosistema y que se queman siempre. Solo toman difusión cuando son de gran magnitud. Incluso las plantas y los animales están adaptados a esa condición de dichos ecosistemas”.

El organismo estatal encargado de la aplicación es el Servicio General del Manejo del Fuego. Este tiene un Plan Nacional de Manejo del Fuego, que interviene cuando las provincias lo requieren, ya que no pueden contener los incendios por sus propios medios. Recién en ese punto, empieza la coordinación entre Nación y provincias para la gestión de recursos.