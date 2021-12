Kreplak reconoció que ómicron ya circula en Buenos Aires y habló de posibles restricciones

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, confirmó que en Buenos Aires ya circula la variante ómicron: “Tenemos casos en la provincia de Buenos Aires. Hacemos una búsqueda en toda la provincia, especialmente en el conurbano, y hacemos una muestra representativa que enviamos a estudiar. Ayer tuvimos la confirmación de algunos casos que están en el conurbano y en La Plata”.

Sin embargo, Kreplak aclaró que “el movimiento de la curva de contagios se debe a que la delta es muy contagiosa”. Confirmó, además, que en la administración bonaerense podrían aplicar nuevas medidas restrictivas “si el sistema de salud se pone tenso”, tal como viene sucediendo este último tiempo.

“Hay que ver cuánto podemos instalar medidas de cuidado que se habían liberado. Si eso no alcanza y siguen aumentando los casos, habría que ver si impacta en las internaciones”, explicó el ministro en el programa La Mañana de CNN, que conduce María Laura Santillán. Y añadió: “Si aumentan muchos las internaciones, se pueden tomar decisiones y medidas restrictivas. Esperemos que con medidas de cuidado y con el nivel de vacunación logremos evitarlas”.

Nicolás Kreplak aseguró que no habrá medidas restrictivas

No obstante, descartó nuevas restricciones en el corto plazo. “Pensemos que en Europa, que están en invierno, casi todos los países han tomado medidas de restricciones”, dijo, pero aseguró que por el momento no consideran la posibilidad de tomar medidas restrictivas. Kreplak hizo hincapié en los cuidados personales: “Hay que volver a instalar las medidas de cuidado personal. Si logramos que la gente se cuide un poco más, ya hay un impacto muy grande en la transmisibilidad”.

Con respecto a las largas filas que aumentan día a día en los distintos puntos de testeo, dijo: “Tenemos una altísima demanda. Queremos que se comuniquen al 148 porque hay muchas postas de testeos que no son conocidas. Son más de 500 postas públicas y gratuitas”. Además, remarcó que si alguien es contacto estrecho, no debe testearse inmediatamente: “Tiene que esperar sí o sí el plazo de siete días y ahí hacer un PCR para levantar el aislamiento”. Y a propósito de esto, dijo: “Los test no son infalibles. Puede ser que uno sea asintomático y reproduzca el virus al otro día y empiece a contagiar. Hay que cumplir los protocolos porque se puede poner en riesgo a muchos seres queridos”.

Aumentaron las filas en los centros de testeo de la Provincia de Buenos Aires

El ministro de salud bonaerense le respondió a Felipe Miguel, el jefe de gabinete porteño, quien había dicho que “el 35% de los testeos que se hacen en la ciudad de Buenos Aires es a ciudadanos que vienen de la Provincia”. “No me fijo la procedencia de las personas todos los días. Es una forma culpatoria de algo que no hay que analizar. Debemos trabajar todos en conjunto. No tiene mayor importancia cuántos vienen de cada lugar, vengan de donde vengan”, sentenció Kreplak.

En la provincia de Buenos Aires, como en otras localidades del país, hubo en los últimos días largas filas en los centro de testeos. Las autoridades confirmaron que de 1.500 pruebas diarias en semanas anteriores, se pasó a más de 30.000 registradas el día de ayer. En este marco, el gobierno provincial, teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que viven en su jurisdicción (especialmente en el conurbano) y las largas filas observadas, habilitó ayer más lugares de testeos y amplió los horarios de atención.

Por otra parte, el ministerio de Salud provincial difundió ayer un listado de los 510 centros sanitarios y de atención primaria, así como hospitales y otros lugares donde se puede concurrir para hacerse el test. De esta manera, sumó 107 nuevos centros de diagnóstico (había 403 habilitados hasta la semana pasada) para hacerse la prueba de antígenos o PCR. También ampliaron los horarios de atención hasta las 20 horas en todos los centros de testeo, que antes trabajaban hasta las 13 o 14 horas.