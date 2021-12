Importante hallazgo: ¿por qué el covid-19 afecta más a las personas con obesidad?

La ciencia ha descubierto que las personas con determinadas comorbilidades son más propensas a desarrollar casos graves de covid-19 la enfermedad que tiene en vilo al mundo. Estos pacientes son considerados de riesgo porque presentan una serie de características médicas que los hacen más vulnerables ante el virus.

Es el caso de las personas que sufren sobrepeso u obesidad. Estos casos se han asociado desde el comienzo de la pandemia con una mayor incidencia grave y, en ocasiones, de muerte por el contagio de la covid-19.

Las personas con obesidad son más propensas a desarrollar casos graves de covid-19

Obesidad y respuesta inflamatoria compatible con covid-19 grave

Investigadores a través de un estudio sobre el coronavirus y las células de grasa, han demostrado que el coronavirus infecta el tejido adiposo humano y provoca una respuesta inflamatoria compatible con covid-19 grave.

Desde el inicio de la pandemia se investiga el vínculo existente entre las células de grasa y el covid-19 grave, durante un tiempo se pensó que la grasa era un simple almacén, pero se ha descubierto que es activa en la producción de hormonas y proteínas. La dificultad de la persona con obesidad ante la covid-19 reside en que las células inmunitarias de la grasa pueden no ser suficientes para combatir el virus.

Además, el coronavirus infecta tanto a las células adiposas como a las inmunitarias, ambas de la grasa corporal, lo que produce una respuesta defensiva (inflamación) que puede llegar a ser perjudicial para el cuerpo humano.

El tejido graso puede servir de reservorio de diferentes virus. Puede quedarse ahí, reproducirse y desde esta especie de 'escondite' desencadenar una respuesta inflamatoria destructiva, explicó el diario español Nius.

“Lo que pasa en la grasa no se queda en la grasa'', indica a The New York Times el doctor Philipp Scherer. Este descubrimiento es especialmente interesante para Estados Unidos, país que registra un gran porcentaje de obesidad. Según datos de Trust for America’s Health, cerca de un 40% de los estadounidenses padecen obesidad. En especial los negros, hispanos, indígenas estadounidenses y los nativos de Alaska presentan índices de obesidad más altos. En estos grupos, casualmente o no, también se han visto más afectados por la pandemia y han registrado mayores índices de mortalidad, según The New York Times.