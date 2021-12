El grave riesgo que corren las embarazadas si aún no fueron vacunadas

Médicos británicos aseguraron hoy que las mujeres embarazadas no vacunadas tienen muchas más probabilidades de enfermarse gravemente de coronavirus e instaron a que soliciten las vacunas lo antes posible.



Patrick O'Brien, ginecólogo del University College Hospital de Londres y presidente del comité de vacunas del Royal College, dijo al diario Mail Online que "donde hay mujeres embarazadas y muy enfermas de coronavirus, casi todas no están vacunadas". "No sabremos realmente hasta dentro de dos o tres semanas qué va a hacer la última variante", afirmó.



Asimismo, aseguró que es una situación terrible cuando ves a alguien en cuidados intensivos que está embarazada y recibiendo ventilación, "porque sabes que si hubieran tenido la vacuna podrían haberlo prevenido. Casi siempre es completamente prevenible", subrayó. O'Brien aseguró que las vacunas son seguras y efectivas tanto para las mujeres embarazadas como para sus bebés.





Según un informe casi de 600 mujeres que estaban embarazadas o acababan de dar a luz han sido tratadas en cuidados intensivos en los últimos ocho meses en Inglaterra. La edad promedio de estas pacientes era de 32 años, según el análisis del Centro Nacional de Auditoría e Investigación de Cuidados Intensivos.



De las 588 mujeres ingresadas entre mayo y Nochebuena, 118 terminaron con un respirador dentro de las 24 horas posteriores a su ingreso en el hospital. Mientras que 15 mujeres murieron y otras 24 están en cuidados intensivos.