La curiosa relación entre la gripe y la enfermedad de Parkinson

Investigaciones realizadas por científicos de Dinamarca concluyeron en que los pacientes que tuvieron gripe tienen riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson durante los 10 años posteriores. El estudio se realizó sobre el registro de pacientes de atención médica de ese país y fue publicado en la revista JAMA Neurology.

La enfermedad de Parkinson es un trastorno del sistema nervioso central que no tiene cura y afecta el movimiento ocasionando temblores o rigidez en el movimiento. Los síntomas se presentan de forma gradual y desde hace años, los investigadores buscan las causas de su aparición y el estudio recientemente publicado sugiere que puede existir una relación entre las infecciones por el virus de la gripe y el posterior desarrollo del Parkinson.

Otras investigaciones sugieren que tras la pandemia de gripe en 1918 hubo un fuerte aumento de los casos de Parkinson, la exposición ambiental a sustancias químicas de alta toxicidad, plaguicidas y la predisposición genética pueden estar relacionadas según los investigadores pero el origen y las causas de la enfermedad aún no están del todo claras.

El estudio en detalle

La investigación publicada en la revista JAMA Neurology tuvo como objeto de estudio las bases de datos de atención médica de Dinamarca, las cuales incluían a 10.231 hombres y mujeres que habían sido diagnosticados con Parkinson entre 2000 y 2016. Se realizó una comparación con 51.196 controles con edades similares y se realizó un seguimiento de las infecciones de gripe a partir de 1977 utilizando los registros de altas hospitalarias y ambulatorias.

La gripe es causada por un virus de la influenza.

El estudio concluyó en que las personas que habían tenido una infección por gripe tenían un 70 por ciento más de riesgo de padecer Parkinson 10 años después, y un 90 por ciento más de riesgo 15 años después. Sin embargo, los autores explicaron que los resultados no deben interpretarse de manera tajante y deben servir para seguir investigando. “Nuestro estudio se suma a una literatura más amplia, y no debemos exagerar los resultados”, reconocieron.

“Puede que la asociación no sea exclusiva de la gripe, pero es la infección que ha recibido más atención”, señaló la autora principal de la investigación, Noelle Cocoros, científica investigadora del Instituto de Cuidado de la Salud Pilgrim en Harvard y agregó: “También observamos otras infecciones, y hay varias específicas, como hepatitis C y otras, que pueden estar asociadas con el Parkinson. Pero no teníamos números lo suficientemente grandes para analizarlos”.

Entre las limitaciones del trabajo está que los diagnósticos de gripe no fueron confirmados por el laboratorio, por lo que pueden haber incluido casos que no eran realmente de gripe. Otro aspecto es que es posible que los investigadores no hayan tenido en cuenta ciertas variables, como las características del estilo de vida o las condiciones socioeconómicas, que podrían contribuir al desarrollo de la enfermedad del Parkinson.