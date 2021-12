La trágica predicción de un funcionario de Salud para los que no quieren vacunarse

El subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, Juan Manuel Castelli, dijo hoy que, en el actual contexto de suba de casos de coronavirus, hay una probabilidad "sustantivamente más alta" de que las personas no vacunadas tengan un desenlace fatal, en comparación con las vacunadas, y destacó la importancia de mantener cuidados y fomentar la vacunación.



"Si uno ve lo que pasa en los países con alta cantidad de casos diarios, lo que se está viendo es que Ómicron no es una variante que tiene mayor impacto desde lo individual en los vacunados. La diferencia está en los insuficientemente vacunados o no vacunados", alertó el subsecretario.



"La chance es sustantivamente más alta de las personas no vacunadas de tener un desenlace fatal que las personas vacunadas", agregó en relación al contexto actual de subida de casos.





En diálogo con El Destape Radio, Castelli contó que desde el Ministerio se encuentran analizando "la transmisibilidad que tienen las variantes Delta y Ómicron". En este sentido, se observó que "son los grandes conglomerados en donde se detecta la mayor cantidad de casos" y "se ha detectado una demora mayor de las personas para consultar".



"A veces tienen pocos síntomas porque los casos en su gran mayoría son leves y entonces las personas están tres o cuatro días con dolor de cabeza y de garganta. Esto hace que en ese tiempo, que son los primeros días de la enfermedad, cuando uno tiene la mayor capacidad de transmitir a otros, se pueda diseminar más rápido el virus", explicó.



Si bien la variante responsable de la suba de casos positivos de Covid-19 actual en la Argentina es la Delta, "en otros países se ve que hay un rápido desplazamiento a una variante más transmisible, como es Ómicron", aseguró Castelli.





Una de la medidas a las que apunta el Ministerio es "fortalecer el mensaje" de la vacunación y, en este sentido, destacó que existe "un gran esfuerzo de todos los equipos de salud en poder sostener tasas de vacunación de 2 millones de aplicaciones por semana".



Además, recordó la importancia de mantener los cuidados como "el uso del barbijo", que "hoy hay mucha evidencia sobre la efectividad que tiene para disminuir la transmisión" y "la ventilación cruzada de los ambientes".