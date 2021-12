Alerta por tormentas fuertes y ocasional caída de granizo para este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica fuertes tormentas para 10 provincias argentinas para este miércoles 22 de diciembre. En todas ellas el Sistema de Alertas Tempranas ha emitido alerta amarillo.

Según el SMN, en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Chaco, Corrientes, La Rioja, Córdoba este miércoles se esperan tormentas fuertes. "El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas, ocasional caída de granizo y fuerte actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual", expresa la página oficial.

Por ello, se ha emitido alerta amarillo para la mañana de hoy. El Servicio Meteorológico Nacional recomienda no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o

piletas, estar atento ante la posible caída de granizo, informarse por las autoridades, tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Además, se emitió alerta amarillo para gran parte del norte argentino por temperaturas elevadas. Las provincias del Salta, Chaco, Formosa, Catamarca, La Rioja y norte de San Luis. En Misiones, se emitió alerta naranja y roja por temperaturas extremas.

En la Patagonia, se esperan altas temperaturas en Chubut, donde rige el alerta naranja y en Santa Cruz se lanzó alerta amarillo por calor.