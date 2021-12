La novedosa forma "inclusiva" para elegir abanderados sin considerar promedios en La Pampa

Desde el Ministerio de Educación de La Pampa cambiaron la habitual forma de seleccionar abanderados a través de la obtención del mejor promedio del aula debido a que responde a "la desigualdad de aprendizaje". De esta manera, las banderas nacional y provinciales se designaran bajo otros criterios.

Marcela Feuerschvenger, subsecretaria de Educación de dicha provincia dio más detalles en declaraciones a La Arena. “Decidimos que todos los alumnos transiten por la bandera, desde el acto escolar hasta los momentos de su izamiento. Todos tienen derecho a pasar por la bandera. La institución puede decidir que en un acto lleven la nacional o la de La Pampa unos alumnos y, en el siguiente, otros”.

Y agregó: “No estamos diciendo de no portar el símbolo, pero no con criterios de mejor promedio porque somos conscientes de los contextos de desigualdad de aprendizaje. En un paradigma inclusivo, cada uno tiene un valor para dar y todos tienen el derecho de portar la bandera. En un proceso de evaluación formativa no podemos decir que el mejor promedio o que las mejores calificaciones son para portar la bandera, más allá que se tenían en cuenta otros criterios”.

La subsecretaria de Educación, Marcela Feuerschvenger. Foto: InfoPico

En ese sentido, Feuerschvenger explicó que “a partir del contexto de pandemia y teniendo en claro que las condiciones de aprendizaje son diferentes, en el año 2020 no tuvimos a los abanderados en la escuela primaria como prioridad para el ingreso al nivel secundario, es decir que no se les entregó la constancia. En el 2020 sacamos ese requisito y en el 2021, más allá de que volvimos a la presencialidad, mantuvimos esta decisión”.

“En el nivel secundario lo que definía era la nota y la nota sigue estando pero al final del ciclo. La evaluación ciclada o formativa es la evaluación procesual, es la construcción del conocimiento de forma permanente, todos los días, donde se van viendo los procesos de aprendizaje del alumno. Requiere de un fuerte trabajo del docente porque hay que analizar día por día”, concluyó.