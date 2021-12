Abandonó su profesión siguiendo un sueño y será la única argentina en un importante show internacional

Lily Escu nació y creció en Parera, un pueblo de La Pampa. Cuando terminó el colegio, se fue a la capital cordobesa a estudiar el Profesorado de Educación Física. Allí empezó a tocar la guitarra en el coro de misa de la Compañía de Jesús, la iglesia que estaba cerca de donde vivía. Ya desde entonces la gente le decía que tenía una linda voz. Esta mujer había crecido entre cantos y guitarras, haciendo música en las juntadas familiares y con amigas, pero no creía que su camino iba por ahí.

En Córdoba se unió a un grupo católico del Movimiento de la Palabra de Dios (MDP) y tuvo la posibilidad de tener una experiencia de un Jesús liberador, distinto del exigente que ella había conocido. En 1999 empezó a componer canciones, movida por esas palabras que no le alcanzaban para rezar. Esa música que brotaba de ella fue un secreto durante muchos años, ya que no se las mostraba a nadie.

Lily y su esposo Mati

Lily se casó en 2007 con Gabriel, quien enfermó gravemente en 2008. Para ese entonces, ella trabajaba como profe de educación física. En el último tramo de la enfermedad, Gabriel estuvo internado y en ese tiempo “me decía que me dedicara a la música católica”, cuenta Lily. Finalmente, su esposo murió en 2009 y, por supuesto, fue un duro golpe para ella, quien durante meses “iba todos los días a llorar a la capilla de Adoración de las Hermanas Mercedarias”.

“El fondo nos da fuerza para impulsarnos hacia arriba”, declara Lily. Eso fue lo que le pasó en 2010, cuando una pareja muy cercana a ella se casaba y le pidieron que cantara unos temas de folklore en la fiesta. Allí conoció a Matías, con quien empezó a salir luego de una batalla interna en la que ella sentía que aún no estaba lista. Desde una mirada de fe, Lily entendió que este muchacho era un regalo de Gabriel y de la Virgen María. Sin embargo, fue difícil llevar adelante la relación, la cual vivió como una cruz, pero no de algo malo, sino “una cruz de algo lindo; no fue fácil frente a la gente que no entendía”, cuenta la joven.

Impulsada por Matías, con quien se casó en 2011, y también por Viviana (una laica consagrada del MDP), Lily se animó a compartir sus canciones, esas que Dios le había inspirado. “Vi lo que un canto mío generaba en otros”, declara la artista y agrega que entonces se dio cuenta: “Esto no es mío, es de Dios”. Algunas de las canciones que había tenido guardadas durante 14 años se transformaron en su primer disco: Soñar despierta.

Festival de música cristiano Hijos de la Fe

Su actual esposo ha sido una parte muy importante en el camino de Lily para decidirse a dejar su trabajo como profesora y dedicarse por completo a la música. Dando clases no se sentía plena y pensaba en que sería feliz cuando se jubilara. “Mati es el ‘sí’ del proyecto”, confiesa ella, haciendo alusión a este proyecto musical en el que llevan más de seis años. En 2016 dieron a luz al festival de música cristiana "Hijos de la Fe", que ha nucleado a cantantes como Daniel Poli y Maxi Larghi, así como a un grupo de pintura y otro de teatro. “Toda persona está invitada a tener fe en que algo bueno va a venir, aunque no crea en Dios”, dice Lily con la dulzura que la caracteriza.

Una de las tantas ocasiones en que la música de esta artista ha impactado en la vida de alguien fue hace varios años, cuando un hombre en terapia intensiva estaba muy mal. “La hija le puso Radio María y sonó la canción Hoy puedo, que fue un canto inspirado en una oración donde yo estaba muy mal”, cuenta Lily. “Sé que estás, pero no te siento. Hoy puedo alabarte…”, sonó en la radio y este hombre que estaba en coma “sintió una fuerza de sanación y empezó a ponerse bien” hasta recuperarse con el tiempo.

Este 24 de diciembre Lily será la única cantante argentina en participar del concierto navideño "Jesús entra a tu casa", que se transmitirá a las 21 horas a través de las redes sociales. El Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), que organiza la gala, informó que se convocó a cantantes “de diversas nacionalidades y de distintos géneros musicales desde el más tradicional hasta ritmos urbanos, desde las agrupaciones más jóvenes hasta las más antiguas”.

“Muchas personas estarán tristes por haber perdido seres queridos. La Navidad sí es un motivo de celebración, en medio del dolor. Viene un niño a darme esperanza, alegría, a transformar mi oscuridad en luz”, dice con emoción Lily. Y es lo que quiere transmitir en su reciente Canción al Niño de Belén: “Ya llega el día, la noche se termina. Llega el pequeño que todo cambiará. Trae esperanza, trae la alegría; también el consuelo por quienes ya no están”.

Para esta Navidad, el deseo de Lily es “que todas las personas puedan encontrarse con la vida que trae el Niño, que puedan conectarse con él, estén rodeadas o solas. Es mi deseo desde hace muchas Navidades”.

La transmisión del concierto navideño podrá seguirse a través del Facebook y por el canal de YouTube del Celam.