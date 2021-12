La terminante decisión de una pareja argentina luego del triunfo de Gabriel Boric

Muchos argentinos eligieron emigrar porque el país no les ofrecía garantía de un futuro mejor. Cargados de ilusiones y dejando atrás toda una vida, se embarcan en una aventura colmada de expectativas, pero todo se puede complicar cuando el destino elegido cambia radicalmente y se llena de incertidumbre.

Es el caso de María Paz y Diego, un matrimonio que, junto a sus dos hijos en edad escolar, dejaron la Argentina en 2020 para radicarse en Chile.

“Nos cansamos del populismo, de la inestabilidad económica, la inflación y la falta de futuro. En 2019, nos planteamos en serio emigrar y lo hicimos el año pasado”, contó María Paz a MDZ.

En la Argentina, ambos trabajaban y, a través de un crédito UVA, compraron un departamento: “Era chico para los cuatro y no podíamos comprar uno más grande. No nos daba porque lo que se gana como asalariados no lo permite”.

Diego trabaja en el área de sistemas de una multinacional y consiguió un traslado a Santiago de Chile. Ella es politóloga. “Chile nos ofrecía todo lo que buscábamos y fue nuestra primera opción”, agregó.

Lo que no se imaginaban es que, poco tiempo después, el escenario dio un giro de 180 grados. El triunfo de Gabriel Boric lo viven como un golpe muy duro. Con sus ideas y propuestas de izquierda radicalizada, el panorama no es alentador para quienes dejaron la Argentina ante un modelo similar. “Aunque nos la veíamos venir, que se confirme cambio de rumbo es preocupante”, dijo desde Santiago.

Pese a estar en ese país hace poco tiempo en Chile, la pareja logró relacionarse con otros argentinos que se habían radicado con anterioridad. “Muchos de nuestros conocidos se quieren morir. Ven hacia dónde va a ir el país ahora y están asustados. Lo mismo pasa con sectores de la clase media y alta chilena”, puntualizó.

Ante este giro político, María Paz y Diego ya decidieron volver a emigrar. “Por suerte, tenemos varias salidas. La empresa de mi marido es una multinacional y hay posibilidades de traslado a Europa. Como tenemos la ciudadanía europea, nos facilita las cosas. Incluso, hay chances de ir a Estados Unidos. Estamos evaluando cuál es la mejor opción. La decisión de irnos está tomada porque acá la realidad no va a ser fácil”, advirtió.

La situación de María Paz y Diego puede ser la otros argentinos que eligieron a Chile por ser el país de mayor crecimiento de la región, con un alto PBI per cápita y con una prolongada estabilidad económica. Ahora, el futuro es incierto.