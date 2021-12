Chubut debatirá la ley de zonificación minera: qué piensan los ambientalistas

Con 14 votos a favor y 11 en contra, la legislatura de Chubut aprobó la semana pasada el proyecto de zonificación minera que habilita la megaminería en la zona de Gan Gan y Gastre, en la Meseta Central. Tras esto, organizaciones ambientalistas de la provincia y de todo el país se manifestaron en contra de este avance. Dicho reclamo tuvo sus frutos ya que este lunes el gobernador Mariano Arcioni anunció la derogación de dicho a ley e impulsó la convocatoria a un plebiscito a nivel provincial "para escuchar a todas las voces del pueblo".

Nilda Bulzomi, docente jubilada y miembro de la Asamblea "No a la Mina" y de la "Asamblea Permanente por los Derechos Humanos" de la regional Esquel, dijo que estos días han sido "convulsionados, sobre todo para quienes venimos militando esta lucha desde hace casi 20 años".

Respecto a la aprobación de la ley, Bulzomi dijo a MDZ Radio que "esa decisión fue un golpe muy duro en cuanto a las expectativas de los jóvenes y los niños hacia el futuro".

Por otra parte, sostuvo que la zonificación minera es un "proyecto infame", y explicó que "lo que hace es trazar un polígono imaginario en el mapa provincial que abarca sustancialmente la zona de la meseta central de la provincia, donde están ubicados más de 20 proyectos de mucha envergadura".

En este sentido, denunció que "lo que se promociona como beneficioso es que no se tocaría el Río Chubut" pero "es como que nos toman de tarados, porque el río queda dentro del polígono". Por lo tanto, "no hay manera de que el agua del único río de la provincia no se vea afectada".

Ahora, a la espera de la convocatoria del gobernador, comentó que "tenemos un acuífero descubierto en el 2011 y están guardando su agua para inyectar directamente los polímeros para la extracción de uranio, siendo que en la meseta viven muchas comunidades que necesitan agua para su propia subsistencia y la cría de ganado".