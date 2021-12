Día internacional para la abolición de la esclavitud: qué significa

El 2 de diciembre de 1949 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Convenio para la represión de la trata de personas y la explotación ajena. En el preámbulo de este convenio dice: “Considerando que la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad"

En el año 1985 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instituyo el 2 de diciembre, en conmemoración del Convenio antes mencionado, como "Día Mundial contra la Esclavitud", que llevo ese nombre de 1985 a 1994 y desde 1995 es el proclamado "Día Mundial para la Abolición de la Esclavitud"

La ONU fue la principal promotora de este día de la abolición de la esclavitud

El termino esclavitud moderna se podría entender como una situación en la que una persona, generalmente por necesidades económicas, se ve obligada a realizar una determinada actividad, respetando un contrato escrito o no, al que no puede renunciar, ni recuperar su libertad. Estos contratos no son legales pero estas personas los aceptan por diversas causas, por ejemplo los inmigrantes ilegales temen ser denunciados, otros por extorsión tienen miedo a que dañen a su familia o por el simple hecho de la amenaza de no recibir una recompensa prometida.

Esta lucha es diaria, ya que cada año, miles de mujeres y niños, en su mayoría, mediante engaños, son vendidos, o sometidos a alguna situación de explotación. Se transforman en mercancía para un mercado mundial que genera enormes ganancias a organizaciones de delincuentes. A pesar del trabajo permanente de múltiples organizaciones y organismos esta clase de esclavitud no se logro erradicar del mundo.

Este día fue instituido con el fin de hacer tomar conciencia acerca del flagelo de la esclavitud moderna, es un llamado a erradicar la esclavitud de estos tiempos, como la explotación sexual, el matrimonio forzado, el trabajo infantil y el reclutamiento de menores para participar en conflictos armados. A pesar de que pueda parecer algo muy lejano, en nuestro país ocurren cosas como la esclavitud a diario, no hace falta ver mas lejos que hace unos meses, cuando se encontró a 29 hombres que estaban esclavizados en Entre Ríos.

La explotación sexual es una de las maneras de explotación mas comunes

Para ayudar con este día, la ONU también invita a las personas a sumarse a luchas por los derechos de los trabajadores, difundir material que ayude a que caiga en estas redes de explotación la menor cantidad de individuos. Para difundir la concientización de este día por medio de redes sociales se puede utilizar el hashtag #DíaInternacionaldelaAbolicióndelaEsclavitud