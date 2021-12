Inclusión: que dice la ley de cupo laboral y por qué no se cumple

Graciela Molina tiene 33 años y cuenta con una discapacidad motriz y psicosocial. Para subsistir, hace changas como maquilladora fúnebre, a lo cual le suma -levemente- la escueta pensión que recibe por su condición; apenas le alcanza para pagar las cuentas. La realidad de Graciela es la misma de muchas personas con discapacidad, pero hay otras miles que no tienen acceso al empleo ni tampoco pueden cobrar una pensión por discapacidad.

El pasado 8 de noviembre hubo un anuncio esperanzador para este grupo de personas: la apertura de un registro específico unificado, que permitirá avanzar en el cumplimiento del cupo laboral del 4% que el Estado Nacional debe garantizar a las personas con discapacidad, que rige desde 1981. Sin embargo, hasta el momento ha tenido un cumplimiento muy deficiente: de acuerdo a los últimos reportes, en la actualidad, la cantidad de puestos de trabajo en el Estado representa poco más del 1%. Si se cumpliera el cupo previsto por ley, al menos unas 10.200 personas con discapacidad contarían con un empleo estatal.

En relación al registro que abrirá la convocatoria a personas con Certificado Único con Discapacidad (CUD) que busquen empleo en el ámbito estatal, la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Ana Castellani, asegura que estará en pleno funcionamiento dentro de dos meses: “Lo estamos desarrollando con todas las adecuaciones necesarias para garantizar accesibilidad”.

En cuanto al sector privado, existen programas y líneas impulsadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social destinadas a personas con discapacidad, pero no hay datos acerca de su inserción en las empresas.

Graciela sobrevive entre changas y la escueta pensión por discapacidad

A cuarenta años de la sanción de la ley, la perspectiva laboral de las personas con discapacidad deja mucho que desear. En el caso de Graciela, el servicio que ofrece como maquilladora fúnebre no es muy popular en la Argentina. “En mi último trabajo había semanas enteras en las que no salía ningún servicio, y había otras semanas en las que hacía tres o cuatro. El ingreso mensual promedio era de $7.000 aproximadamente y me pidieron monotributo”, cuenta Graciela. Al momento de inscribirse como monotributistas, las personas que tienen asignadas una pensión por discapacidad (que actualmente ronda los $18.000) la pierden. “¿Puedo renunciar a la pensión para cobrar esas cifra mensual como maquilladora? No, necesito las dos cosas”, señala con preocupación Graciela.

Para saldar la deuda histórica de la sociedad y para fomentar y promover la inclusión laboral de grupos vulnerados en el acceso a derechos, algunos países, entre los cuales figura la Argentina, promueven el sistema de cupo o cuotas. Este mecanismo de inclusión laboral establece que un mínimo de la dotación de personal en empresas y en instituciones públicas se reserva para ser ocupado por personas que pertenezcan a alguna de las minorías desfavorecidas en la competencia del mercado de trabajo. En nuestro país existe esta normativa tanto para el caso de personas con discapacidad como para el de personas trans (por medio de una ley que fue sancionada en junio de este año).

La ley 25.164, que es la normativa Marco de Regulación del Empleo Público, indica que deberán participar de concursos en que se valore su idoneidad y méritos. No solo obliga al Estado a emplear a personas con discapacidad en una proporción no inferior al 4% de la totalidad de su personal, sino también a establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por ellas.

En ese sentido, dice Castellani: “Los requerimientos especiales del proceso de selección no deberían ser radicalmente diferentes a los de la población general, teniendo en cuenta qué apoyos requiere la persona para garantizar un buen proceso y equiparación de oportunidades; pero esto conviene que esté muy claro para que la persona no entienda este proceso como excluyente sino todo lo contrario”.

Especialistas de todo el mundo aseguran que la mejor manera de lograr una verdadera inclusión laboral es a través de la educación y concientización para que los propios empleadores contraten personas con discapacidad. Mientras la población toma conciencia, es necesario implementar los cupos para asegurar la igualdad en el acceso al trabajo.

Entre los defensores de este tipo de medidas está Fernando Galarraga, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), quien aclara: “En forma aislada el cupo no sirve; debe acompañarse con acciones que promuevan su cumplimiento, siempre entendiendo al cupo como un piso y no como un techo”. Por otro lado, el funcionario agrega que también el sector privado tiene que formar parte de este proyecto.

Según un informe reciente, que comprende desde el segundo semestre de 2020 hasta el 10 de agosto de 2021, el 79% de las entidades nacionales alcanzadas por la ley de cupo informaron que tienen contratadas 3.011 personas con discapacidad. Esta cifra representa un 0,9% de quienes trabajan en cualquiera de las modalidades de empleo o contratación. Algunas de las jurisdicciones que, según el informe, ya alcanzan el porcentaje establecido del 4% son la Prefectura Naval Argentina (8,33%), el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (6,19%), y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (4,90%), entre otros.

Hay leyes (que no se cumplen totalmente) y discursos, pero hasta el momento no existe penalidad en Argentina por el no cumplimiento de la ley de cupo. Mientras tanto, Graciela y miles de personas con discapacidad continúan sobreviviendo.

