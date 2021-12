Tiene paralizado el 75% de su cuerpo, camina con muletas y llevará al Polo Norte el mensaje del papa Francisco

Cuando tenía 6 años, Michael Haddad sufrió un accidente de moto de agua que lo dejó paralizado del pecho para abajo. Perdió el 75% de sus funciones motoras móviles. Atado a una silla de ruedas para el resto de su vida, Michael desafió su destino. Después años de entrenamiento y con muletas 'Swing Through Gait' (SWG) desarrolladas por él, Michael fue capaz de levántate y camina con un exoesqueleto, una hazaña considerada médicamente imposible.

Nacido en el área del Monte Líbano en el Líbano, Michael se convirtió en atleta profesional gracias a los avances médicos y la investigación científica. Ha escalado montañas y cruzado desiertos. También ha participado en dos maratones: uno en El Cairo, el otro en Beirut y desde 2016, es Embajador Regional de Buena Voluntad para la Acción Climática del Programa de Desarrollo de la ONU.

Michael Haddad ha completado tres hazañas que batieron récords en su Líbano natal, en entornos extremos ya pesar de su parálisis del pecho hacia abajo.

Ahora tiene otra misión: caminar 100 kilómetros en el Polo Norte. Era una aventura que se suponía que iba a emprender en 2020, pero que se pospuso debido a la pandemia. La misión ahora está programada para febrero o marzo de 2022. El atleta de resistencia propuso su caminata polar para llamar la atención sobre una de las más graves consecuencias del cambio climático: la capa de hielo polar que se derrite rápidamente y un llamado a la acción para abordar el problema global emergencia climática.

Además de ser un atleta y activista climático, Michael es un creyente: "Soy cristiano y creo en Jesucristo", dijo, afirmando que la fe lo ha ayudado en cada batalla. Su fe también lo ha ayudado en su batalla diaria, una que él llama su "gran misión": llamar la atención del mundo sobre los problemas ambientales.

Además de llevar su mensaje como activista climático, llevará el mensaje del Santo Padre como gesto simbólico para encender el fuego de la esperanza en uno de los lugares más fríos del planeta. "La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna”. Esta frase del Papa tomada de su encíclica Fratelli Tutti describe la caminata sin precedentes que realizará hasta el Polo Norte. En su recorrido, llevará consigo una pequeña versión, de sólo 6x8 centímetros, del libro del Papa Francisco “¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?”, realizada especialmente para la ocasión por la Librería Editora Vaticana.

Versión miniatura del libro “¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?” del Papa Francisco, editado por la Librería Editora Vaticana.

Este pequeño libro que recoge las palabras más significativas pronunciadas por el Papa durante la emergencia sanitaria que arrasó el planeta. El libro incluye de fotos de la inolvidable noche del 27 de marzo de 2020, cuando el mundo entero se conectó a los televisores y a los teléfonos inteligentes para seguir al Obispo de Roma en su solitario paseo por una Plaza de San Pedro desierta.

El Papa a Michael: "Ruega por mí en el Polo Norte"

Mientras estaba sentado en la primera fila de la Audiencia General en el patio de San Damaso del Vaticano el miércoles, Michael le contó al Papa sobre su objetivo y le pidió una bendición por su misión en el Ártico.

“Cuando le conté al Santo Padre mi historia, él puso su mano sobre mi cabeza. Le dije que tratamos de llevar un mensaje de humanidad, a favor de la tierra y el medio ambiente. Él me bendijo y le dije: 'Padre ", por favor, reza por mí". Él respondió: "Oras por mí en el Polo Norte." No puedo quitarme esa frase de la cabeza. Me da fuerza y mucho que pensar. Me siento más comprometido y afrontaré este desafío junto con el Papa y no solo ", contó Michael. Michael Haddad durante el encuentro con el Papa, al final de la audiencia general el 2 de junio.

Bendecido por Santo Padre, el libro que cabe en la palma de la mano será llevado por Haddad hasta un búnker de semillas de Svalbard, el más grande y seguro del mundo, ubicado en Noruega, 1300 kilómetros más allá del Círculo Polar Ártico. Allí, al final de la caminata, dejará en un estuche de plexiglás, el pequeño libro como un símbolo de esperanza y de fe por la salvaguarda de la casa común y la Creación.