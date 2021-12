Polémica por el uso del artículo antes del nombre y un tweet que lo "defiende"

“Paso por la casa de la Erica un ratito y después me voy a lo de la Josefina”; “Al Rodrigo, lo que le pasó es que se lastimó la pierna y llamó de urgencia para que el Nacho lo pasara a buscar”. Tan usuales como el uso de términos arraigados a la cultura y el acerbo provincial, el uso de artículo “el” o “la” en el habla cotidiana se ha transformado con el tiempo y “hacia afuera” como la marca registrada de la gran mayoría de quienes viven por estas latitudes.

Que si es correcto o no. Que muchas personas, a pesar de haber nacido y crecido en la provincia, se niegan a seguir utilizando el artículo antes de mencionar cada nombre propio, quedó en el plano del debate por estos días. Las redes sociales, como no pudo ser de otro modo, se transformaron en un “embudo” que acaparó todos los puntos de vista sobre el tema. La polémica así, se disparó. La primera en hacer un comentario sobre el tema fue una usuaria de Twitter. A lo largo de su mensaje, la joven se mostró con cierta molestia sobre quienes están disconformes con el uso del tan mentado uso de este regionalismo.

“Como estoy cansada de escuchar mendocinos haciéndose los porteños (hablando sin articulo delante del nombre, pronunciando la “y” y la “ll” como “sh”) y como hablo 4 idiomas, vengo a dar mi como siempre mi soberbia opinión sobre el asunto”, escribió en su cuenta Giuli Farruggia.

De acuerdo al mensaje de la joven, este es un rasgo del uso del lenguaje local que marca la diferencia con otros regionalismos. Incluso, Giuli destacó que quienes niegan el uso del artículo “en el fondo está negando su cultura y revelándose contra las costumbres de su tierra”.

Lo cierto es que si bien el uso del artículo antes de mencionar el nombre, no es correcto desde el punto de vista de la lingüística, sí es un regionalismo que está contemplado dentro de las excepciones coloquiales de algunas zonas del habla hispana (como Mendoza) de la Real Academia Española (RAE).

Sin embargo, fuera de cualquier intención de generar rechazo en sus propias tierras, muchos mendocinos que se afincaron en otras provincias, han elegido separarse por completo con ese uso del artículo. En algunos casos, porque luego de vivir varios años afuera sintieron que estaban más identificados con el modo de hablar, por ejemplo de los porteños. "No me parece mal porque siempre fue algo que me hacía ruido y la verdad es que cuando estás afuera, lamentablemente te terminan tildando de pueblerino", comenta Adrián L. (40), quien vive en Buenos Aires desde hace quince años.