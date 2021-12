Uno de cada cuatro alumnos secundarios se "llevó materias" a diciembre

En sintonía con la intención de lograr que los estudiantes de nivel secundario refuercen los conocimientos en materias que no fueron aprobadas a lo largo de este año lectivo, hasta este viernes las escuelas seguirán acompañando el proceso de aprendizaje.

Esto significa, en líneas generales, que la población adolescente que hasta el año pasado “se llevaba materias” a diciembre, hoy se encuentra atravesando un proceso de recuperación de saberes a través de la realización de trabajos prácticos y exámenes dinámicos que acompañan la trayectoria educativa.

Quienes no logren ajustarse a los objetivos, tendrán una segunda chance a partir del 10 de febrero, cuando las escuelas mendocinas reinicien el cronograma estipulado en sus calendarios. Por eso, no se sabrá qué cantidad de chicos no alcanzaron los objetivos pautados en 2021 (y por lo tanto tendrán que permanecer en el mismo año) hasta tanto los docentes evalúen si en realidad los alumnos aprendieron o no. Será, justamente, el momento en que se sabrá en realidad cuantos deberán permanecer en el mismo año que cursaron.

En el marco de la pandemia y con la intención de lograr un seguimiento más ajustado a la realidad del alumnado, las autoridades decidieron cambiar el concepto de repitencia por el de permanencia.

Desde este punto de vista, se buscó establecer un sistema focalizado a dinamizar los procesos de aprendizaje y evaluación, de manera de contar con un acompañamiento docente más cercano y contenedor.

Lo cierto es que frente a un contexto en el que cada realidad estuvo marcada por dificultades de toda índole a la hora de asistir al colegio hoy al menos 73 mil adolescentes de primero a quinto año, deben demostrar haber logrado los conocimientos necesarios para ser promovidos al año siguiente.

Emilio Moreno, director de Educación Secundaria de la Dirección General de Escuelas, detalló que si bien queda unificar y establecer los números claros respecto de la cantidad de alumnos y alumnas que no lograron aprobar las materias durante el cursado que culminó el viernes pasado, se estima que al menos 25% del total deberá ir a la escuela al menos hasta este viernes.

Quienes no logren demostrar a sus docentes que sí aprendieron los contenidos adeudados, tendrán que volver a intentarlo en febrero. De no superar esa instancia, los alumnos persistirán en el mismo año.

Como ya es habitual, este primer “paneo” del gobierno escolar sobre del desarrollo de los estudiantes secundarios en 2021, los años donde se ha presentado mayor complejidad son primero y tercero. En tanto que las materias de base en las que hubo menos aprobados fueron Lengua y Matemática.