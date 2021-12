Quién fue Cristián Ramírez, el sacerdote que cambió la vida de miles de niños y jóvenes

“Al padre Cristian no le importaba si eras católico, judío, budista o si no creías en nada. Él se brindaba entero. Miraba la muerte a los ojos, la muerte más injusta, la muerte en ojos de la niñez; y allí estaba su mano firme y suave para sostener a los que quedábamos acá. A su alrededor había paz”. Con estas palabras despedía Sabrina Critzmann a un querido cura y profesor. Ella fue una de las tantas personas allegadas al capellán del Hospital Pedro de Elizalde, ex Casa Cuna, que hoy honran su memoria. Además, Sabrina agregó: “Un día entré a la neo (en otro hospital) a ver a mi hijo, y me lo encontré en la puerta. Nos conocíamos de las noches de guardia, pero yo para él creía ser una residente ignota. Sin embargo, cuando se enteró de que estábamos internados, cruzó media capital y vino a saludar. "Me dijeron que usted estaba aquí", me dijo. Brindó muchas misas por mi hijo, me acompañó en su muerte y en la vida posterior. Nunca dejó de estar. Su teléfono estaba siempre atento y su respuesta siempre pronta”.

Cristián Ramírez fue capellán del Hospital de Niños Pedro de Elizalde por más de 20 años, durante los cuales trabajó arduamente, codo a codo, junto a muchísimos profesionales de la salud y voluntarios en el acompañamiento de niños internados y de sus padres. El rol del capellán en un hospital de niños no es un trabajo sencillo de llevar adelante. La muerte está siempre presente. Alguna vez le preguntaron al Padre Cristián Ramírez cómo era su relación con la muerte, a lo que respondió que es algo con lo que los sacerdotes están siempre en contacto cercano. “La muerte es algo que para el sacerdote siempre resulta familiar, pero es cierto que aquí la situación es mucho más específica, primero por tratarse de niños en todos los casos”, y además agregó que para él no había sido un tema conflictivo, “por un lado por la fe. Obviamente mi perspectiva es la de quien tiene una esperanza para todos de la vida eterna. Una perspectiva que también comparto con las familias, que en su gran mayoría también tienen fe y esperanza”.

Por su parte, la Universidad Católica Argentina, institución en la que fue profesor de teología también se despidió en un comunicado, “ejemplo de la vía práctica a la santidad. Con el servicio incansable a todos y en todo. Con su constante oración por los fieles difuntos. Y con la cercanía y el testimonio espiritual que cada uno necesitaba, Dios, en su misericordia, le concedió la gracia de llamarlo luego de celebrar la santa misa y atender a una niña moribunda y su familia. En pleno ejercicio de su sacerdocio ejemplar".

El sacerdote Cristián Ramírez, que había sido ordenado el 6 de diciembre de 1986, falleció este domingo 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, a los 61 años.