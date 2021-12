Polémica por el pase sanitario: ¿es constitucional o no?

El Gobierno argentino anunció la aplicación del pase sanitario que permitirá el ingreso a ciertas actividades recreativas únicamente a personas con esquema completo de vacunación. Esta decisión generó polémica, con voces a favor y en contra. Por ello, el abogado constitucionalista Diego Armesto se metió en el debate.

El pase sanitario implicará la acreditación a determinadas actividades para aquellas personas que tengan el esquema completo de vacunación covid-19. Se pedirá a partir del 1 de enero de 2022 a toda persona mayor de 13 años para poder realizar actividades consideradas de riesgo epidemiológico, tales como eventos masivos, fiestas en locales bailables y viajes.

Diego Armesto dijo en No Tan Millennials que en primer lugar "hay que entender que cuando no te vacunás podés afectar a otros". A partir de allí, explicó que no existen derechos absolutos en la Constitución: "El derecho a la intimidad o la autonomía de la voluntad tiene limitaciones y una de ellas es cuando ponés en riesgo a un tercero".

El abogado comentó que a su entender esta normativa es principalmente un incentivo para que los ciudadanos se vacunen, principalmente los más jóvenes.

Consultado sobre qué sucederá con aquellas personas que de ninguna manera accedan a inocularse, el entrevistado remarcó que "se crea una categoría sospechosa, donde se puede hacer un planteo en cuanto a la discriminación de esas personas. Por eso, si fuera un 8 o 10% de la población es necesario encontrar la manera de incentivar para que se vacunen". Según el entrevistado, esto se puede lograr si el Estado entrega todas las garantías de que la vacuna es buena.

En conclusión, Diego Armesto señaló que "no es inconstitucional el pase sanitario, pero deben ser medidas limitadas en el tiempo, claras y concretas. Además, cada provincia también debe ver si situación epidemiológica, no todo regido desde la óptica del federalismo".

Y finalmente contó cómo se manejan las medidas sanitarias en el mundo: "En Nueva York te piden el pase sanitario en todos lados, en Francia el QR que indique que estás vacunado correctamente y en Mónaco a un amigo lo multaron con 100 euros por haberse bajado el barbijo en la calle".