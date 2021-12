Lucha contra la leucemia y promueve una campaña para donar médula

Disfrutar cada día de manera intensa, agradeciendo segundo a segundo la posibilidad de compartir con los seres queridos; encontrar el verdadero sabor en la mesa compartida, sin importar en realidad cuál sea el menú, sino el disfrute de aquello que no se ve. De las risas, los lindos recuerdos y el amor que se muestra en cada gesto. Tal vez como nunca imaginó, Natalia Pérez (42) se propuso desde hace unos meses, ser la protagonista de su propia historia y armar su presente. Ni más ni menos, aferrada como nunca a su “aquí y ahora”, ella ha encabezado una campaña para promover la donación de médula ósea, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de sumarse a esta práctica.

En setiembre de 2020 el panorama cotidiano de esta mamá y docente del nivel secundario cambió en cuestión de horas. Cuenta que después de una semana se sentir un agotamiento extremo y algo de hinchazón en su vientre, acudió a una guardia médica para descubrir el porqué de su malestar. Lo que nunca imaginó, fue el diagnóstico que llegaría en la voz de los médicos. "Me explicaron que mi cuadro se debe a una leucemia de tipo crónica, que se podía manejar con tratamiento no muy invasivo", recuerda de aquellos difíciles días. Luego, con pasar de las semanas su cuadro se transformó en una leucemia de tipo linfoblástico aguda; es decir, más compleja. Para ello requirió de un trasplante de médula que logró realizar gracias a que su hermano Flavio fue detectado como 50% compatible.

La práctica se realizó en el Hospital Privado de Córdoba en mayo de este año y significó para Natalia, una leve mejoría. Sin embargo, la enfermedad, de acuerdo a las explicaciones que -según Natalia- han expuesto los especialistas y hematólogos que abordan su caso, cambió a un tipo de leucemia llamada bifenotípica; es decir, de dos clases de alteraciones hematológicas combinadas.

Ahora, ella se encuentra a la espera de los resultados de sus últimos análisis, luego de estar recientemente internada durante 40 días en el Hospital Central para avanzar lo que más pudiera en su tratamiento de quimioterapia. "Hoy me siento muy bien, Estamos esperando los resultados para saber cómo será el paso a seguir. Por el momento siento muchas ganas de generar conciencia en la gente. Porque postularse para donar médula no implica ningún procedimiento invasivo y permite salvar vidas; solamente es una extracción de sangre y si aparece una persona compatible, se avanza en los pasos siguientes que tampoco revisten mayor complejidad para quien dona. Si encuentro a alguien compatible conmigo, genial, pero si no, sé que hay muchas personas esperando", reflexiona Natalia.. "Hay muchas personas que están solas, transitando una enfermedad o una emergencia", agrega y asegura que ya ha difundido su campaña a través de sus redes sociales.

Para saber si existe compatibilidad para poder ser donante de médula con alguien que así lo requiera, es necesario donar sangre en algún centro asociado al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).