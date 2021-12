En dos meses ya se vacunó a la mitad de la población infantil de Mendoza

Cuando los niños y adolescentes transitan sus vacaciones de verano de una manera algo más descontracturada que el año pasado para la misma época, las advertencias para seguir avanzando en la vacunación contra el covid-19 como así también las medidas de cuidado, no cesan.

Es que si de movimiento se trata, son justamente estas franjas de edad las que en la actualidad marcan el pulso en cuanto a presencia en las escuelas de verano como así también en bares, plazas, paseos, parques restaurantes en el caso de los más grandes, de 12 a 17 años. De cara a las fiestas de fin de año (cuando las reuniones familiares y de amigos sean la cita impostergable de miles de personas) y en un contexto donde los contagios por el virus siguen en aumento, la necesidad de promover la vacunación de la población más joven es evidente.

De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud, desde que se inició la campaña de vacunación en niños de 3 a 11 años desde octubre hasta el momento, se ha logrado inmunizar con la primera dosis a 150 mil niños; un poco más de la mitad de la población infantil de Mendoza. “Con la segunda dosis hemos avanzado en un 15% en esta franja. Vamos avanzando en la inscripción y asignación de turnos”, detalló Iris Aguilar, titular del Programa Provincial de Inmunizaciones.

En lo que respecta a los y las adolescentes de 12 a 17 años, el porcentaje de vacunas fabricadas por el laboratorio Pfizer y administradas por el gobierno, es de 75% con la primera dosis y de 50% con la segunda. Es decir, que la mitad de los adolescentes de la provincia ya cuenta con las dos dosis de la vacuna que previene complicaciones relacionadas al covid.

En este sentido, Aguilar destacó que en el caso de los mayores de 14 años no es necesario tener una autorización del padre, madre o tutor. Para inscribirse y recibir el turno con el día, la hora y el centro de vacunación asignado, es necesario ingresar a la página oficial del ministerio.

“La vacuna es clave para evitar complicaciones y no hay que olvidar que mientras mayor sea la cantidad de población inmunizada, mayor será la posibilidad de ganar tiempo en la batalla contra el virus”, aclaró Aguilar y agregó que la vacuna destinada a los niños y niñas (Sinopharm) pertenece a las plataformas más adecuadas para esta franja de edad. Se trata de virus inactivados y por lo tanto, no representa mayores efectos posteriores.

Solo en el caso de la vacuna de Pfizer, se han reportado hasta el momento, algunos casos puntuales de fiebre leve y algo de dolor en el brazo. “Pero fuera de eso no se manifiestan complicaciones”, expresó la funcionaria y aclaró que antes de la existencia de la vacuna, el riesgo de generar cuadros graves en niños y niñas con covid era mucho mayor.

Sin complicaciones

Para las familias que ya cumplieron la etapa de la vacunación de sus hijos más pequeños (a partir de los tres años), con al menos una dosis, la experiencia ha sido muy positiva. “En nuestro caso Trini no tuvo ningún problema. Al principio estaba en la duda pero me asesoré con el pediatra su pediatra y me ayudó a despejar todas las dudas”, contó Erica S. (39). La mamá asegura que desde que logró vacunar a su pequeña de cuatro años contra el covid, se siente mucho más tranquila.

Algo similar aportó Celia (42), mamá de Gonzalo (5). “No tuvimos ninguna complicación después de que lo vacunaron. Él siguió jugando como si nada”, comentó la mamá y aseguró que, al momento de enviar a su hijo a la escuela de verano o bien, dejarlo al cuidado de su abuela paterna, se siente mucho más aliviada. “En la medida que lo vayamos vacunando,, tendremos mejores resultados a futuro”, aseguró Celia y sostuvo que nunca se relajó en relación al resto de las medidas para frenar los contagios. “Al tapaboca lo uso con calor o sin calor y en todos lados. Ventilo e higienizo mi casa y evito los lugares cerrados con mucha gente”, expresó.