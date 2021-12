Descubrió la infidelidad de su marido de la manera menos esperada

Una multa de tránsito fue el documento que permitió a una mujer darse cuenta de la infidelidad de su marido. Cuando recibió la citación judicial por exceso de velocidad, se sorprendió. El coche, un BMW, había sido alquilado por su esposo pero ella no estaba al volante.

El viernes pasado, la acusada tuvo que presentarse ante un tribunal de Düsseldorf para comprobar si era ella o no quien conducía. Su defensa argumentó que no era ella y que, además, al momento de la multa no tenía carnet de conducir.

"Mi cliente abrió la notificación de la multa en su casa. Ella conducía en el túnel de Rheinufer a una velocidad de 87 kilómetros por hora en lugar de los 60 kilómetros por hora permitidos. En la foto, ve una mujer al volante del coche alquilado por su marido y se asusta", contó la abogada de la acusada, Fatma Poyraz-Devrim.

El juez determinó que las mujeres eran distintas por lo que la absolvió. Al mismo tiempo, el marido confesó la infidelidad e informó que la mujer en cuestión vivía en el extranjero y no podía acudir al juzgado.