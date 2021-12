Una oportunidad para medir la huella de carbono de tu empresa

El ecosistema de emprendedores mendocinos es cada día más grande. Desde hace un tiempo la provincia se referencia por el éxito de aquellos que deciden ser sus jefes e iniciar un negocio propio. Traen muchas veces una nueva filosofía de trabajo, participan de co-working y se proyectan lejos. Ahora bien, el futuro de los negocios está marcado por una tendencia a la sostenibilidad, es decir a mejorar el impacto de nuestras actividades en el medio ambiente. En los próximos días los emprendedores tienen una valiosa oportunidad no sólo aprender de referentes sino también de analizar en lo concreto cuál es la huella de carbono que generan. Una medición que los acerca a numerosas oportunidades crediticias, entre otras ventajas.

El próximo 17 de diciembre en Campus Olegario se desarrollará Net Zero Mendoza, un evento organizado por Embarca (Fondo de startups tecnológicas), Quinto Impacto (Empresa de desarrollo Tecnológico) y Clorofila (Consultora en Estrategia de Carbono) con el objetivo de fomentar la acción climática entre los emprendedores mendocinos.

En No cantes victoria recibimos a Sofia Dume, co-fundadora de Clorofila y Marisol Cavichioli de Quinto impacto. Entre las dos pusieron de relevancia la importancia de transformar los emprendimientos en agentes de cambio. "Según estimaciones de la ONU nos estamos enfrentando a una crisis sin precedentes por lo que nos parece importante desde el ecosistema emprendedor impulsar acciones que cambien la forma en que hacemos las cosas".

Una de las organizadoras, Sofía, explica que "desarrollaron Net Zero Mendoza con el objetivo de hacer una sensibilización del tema dónde habrá grandes speakers de empresas que ya están accionando". El segundo día "se trabajará en el modelo de negocio de empresas de Mendoza para tratar de impulsar estas iniciativas". Entre los expositores figuran Manuel Ron (Co-fundador de Bio4 y Carbon Neutral +), Sebastián Perez (Co-fundador Energe), Juan Nuñez (fundador GBM Coin) y Nadia Mengucci (ventas de Bonos de Carbono Allcot).

Uno de los conceptos para trabajar sostenibilidad en el mundo de los negocios es la búsqueda del triple impacto: económico, social y ambiental. En este tema, Marisol precisó que "muchos emprendedores miden todo en términos de rentabilidad y el modelo de triple impacto es entender cómo puedo mejorar mi negocio siendo una mejor empresa para el mundo desde cómo trabajo mis costos, los ingresos, la cadena de valor, los proveedores, etc". Lo que algunos no ven es que "en realidad hay mucha ventaja competitiva no sólo en los costos sino también en la atracción de talentos porque la gente entiende que está haciendo el bien a los demás".

Se espera que para el 2023 el 50% de las empresas en Latinoamérica trabajen con foco en modelos de triple impacto y tecnologías de la información que estén acelerando estos procesos.

¿Qué es la huella de carbono?

La segunda jornada estará destinada a las empresas del ecosistema con las que se realizará un networking de trabajo para abordar el desarrollo de modelos de negocios de triple impacto y medición de huella de carbono. En base a la medición se detectarán puntos críticos de impacto para fijar objetivos, estrategias de mitigación y mejora continua.

"El principal problema que tenemos por el cambio climático es el calentamiento global que se produce por los gases de efecto invernadero que producimos. Lo que se hace en una medición de huella de carbono es evaluar la cantidad de esos gases que genera un producto, una industria, un evento o una persona en sus actividades diarias". Lo importante de conocer la huella de carbono de un emprendimiento radica en que "es el punto de partida para desarrollar un plan de acción y reducir el impacto".

El objetivo que fija la ciencia para limitar el impacto que puede generar el cambio climático en la Humanidad y en la vida tal cual la conocemos es limitar a cero las emisiones para el 2050 y reducir a la mitad para el 2030. Para eso se crearon mecanismos que financian proyectos que están captando dióxido de carbono de la atmósfera y multar a la empresa o al país que está generando más de lo que permite. Eso tiene un valor en el mercado de bonos.

El mismo se desarrollará el 17 de diciembre a las 18 Hs. y 18 de diciembre de 09:30 Hs. a 18 Hs. en Campus Olegario y las entradas se adquieren a través de Eventbrite.

Escuchá la nota completa acá.