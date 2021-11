Indignación por el trato a una jubilada en Aeroparque

Una jubilada llegó ayer por la tarde al Aeropuerto Internacional de Ezeiza desde Estados Unidos. La señora tenía un vuelo a Córdoba que salía desde el Aeroparque Internacional Jorge Newbery. La pasajera, cansada de apoyar todas sus fuerzas en su bastón y dolorida por el largo viaje, solicitó la asistencia de una silla de ruedas con un acompañante. Entonces, desde Ezeiza, salió acompañada por un empleado del aeropuerto, que cumple con esa función específica. La empresa Van Al Aeropuerto, contratada por la agencia de viajes que le armó el itinerario a la señora (quien prefirió no revelar su identidad), la esperaba afuera para llevarla hasta Aeroparque.

Hoy llevamos un pasajero a Aeroparque. Necesitaba una silla de ruedas. Nadie se quiso hacer cargo y darle una, ni el aeropuerto ni la aerolínea. Tuvimos que dejar el DNI de nuestro chofer "de seña" para que el aeropuerto nos diera una silla. Cero en inclusión muchachos. Cero. — Van Al Aeropuerto ? (@vanalaeropuerto) November 7, 2021

Una vez en Aeroparque, la situación se transformó en un gran problema: según lo que le contó Alejandro (dueño de Van Al Aeropuerto) a MDZ, el chofer que llevaba a la señora a tomar su siguiente vuelo se acercó a un guardia de seguridad de Aeroparque para solicitarle una silla de ruedas, un pedido que se había hecho en la compra del pasaje. Pero el guardia le dijo al chofer que debía pedirla a la aerolínea. A todo esto, la señora esperaba por la silla de ruedas en el auto.

El chofer, que nunca imaginó que este simple pedido iba a convertirse en un tire y afloje de una hora, se comunicó con Aerolíneas Argentinas, quienes le dijeron que la señora tenía que acercarse a hacer el check-in y, recién después de eso, le darían la silla de ruedas. Según el relato que nos brindaron de Van Al Aeropuerto, la pasajera no tenía fuerzas en sus piernas para caminar los casi 100 metros que la separaban del mostrador.

El aeropuerto retuvo el DNI del chofer hasta que finalizara el check-in. Deben haber violado 10 o 12 leyes mínimo. Nunca nos pasó algo así. — Van Al Aeropuerto ? (@vanalaeropuerto) November 7, 2021

La empresa volvió a comunicarse con Aeropuertos Argentina 2000, quienes no aceptaban brindar la silla de ruedas sin que el chofer deje su DNI a modo de seña. Hecho esto, que podría haber sido un proceso mucho más simple, el chofer tuvo que llevar a la señora hasta hacer el check-in y, una vez le dieron otra silla de ruedas a la pasajera, recuperó su DNI: “Nos comunicamos con Aeropuertos Argentina 2000 y entendemos lo de dejar el DNI como seña, pero eso es cuando el pasajero está acompañado por algún familiar. Y aunque no fuera pedido de antemano, el aeropuerto debería tener disponibilidad para casos como este. El aeropuerto no puede depender de la disponibilidad o buen corazón del chofer”, dijeron desde Van Al Aeropuerto.

Con el protocolo que siguió el aeropuerto y la aerolínea, la pasajera no podría haber viajado sin la ayuda del chofer, ya que el protocolo está pensado para pasajeros con movilidad reducida que estén acompañados: “Desde Aeropuertos Argentina 2000, reconocieron el error. Lo de pedir el DNI está bien, pero si el pasajero va acompañado. Pedírselo al taxista fue un exceso”, dijo el dueño de la empresa.

Si un aeropuerto y una aerolínea causan un problema que termina siendo resuelto por...



*un chofer de remis*



...entonces hay mucho, pero mucho, por revisar. Estos tuits tienen la sola intención de que esa revisión empiece mañana mismo. — Van Al Aeropuerto ? (@vanalaeropuerto) November 8, 2021

Así fue cómo una señora mayor tuvo que esperar una hora para poder ser asistida con una silla de ruedas. “Nunca nos pasó algo igual. Cero en inclusión, muchachos. Cero”, publicó la empresa en su Twitter.