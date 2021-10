En 2022 habrá más malas noticias para los jubilados

El economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, se refirió a la situación actual de los jubilados. Adelantó que se emitirá otro bono de 6 mil pesos pero que no hay mejoras estructurales en un futuro cercano. Además, dijo que el presupuesto 2022 prevé otro ajuste para los que están en litigio con el Estado.

Sobre las medidas que podría anunciar el Gobierno nacional para los jubilados, Burgueño adelantó que "probablemente haya otro bono adicional de 6 mil pesos, pero no mucho más. La solución a los jubilados debe ser estructural y tiene que ver con un país que crezca y que salga de la crisis, el resto son parches".

Por eso, dijo que "el compromiso que tiene el Gobierno es cubrir los baches entre el aumento de las jubilaciones y la inflación, por lo menos que le empate. En este tema, yo, que soy muy crítico con la emisión monetaria, pienso que si hay que hacer un esfuerzo fiscal para que los jubilados no pierdan contra la inflación, habrá que hacerlo", dijo Burgueño.

Sin embargo, comentó que no hay mayores novedades que éstas porque no puede haber "una solución integral y mágica" para los jubilados. "No la hay desde hace 20 años. La solución iba a ser la jubilación privada y se sabía que no iba a funcionar. Cuando llegaran las AFJP a aplicarse, el que hizo sus aportes a su AFJP lo iba a lograr, iba a tener una jubilación un poco mejor que la de reparto. Pero el problema era quienes no los hicieron, es decir la mitad de los jubilados, entonces tendríamos a la mitad de los retirados en la pobreza y a la otra mitad cobrando relativamente bien o mejor que ahora".

En ese sentido, Burgueño continuó diciendo que "pasan los gobiernos y la situación de los jubilados sigue siendo muy mala. ¿Se acuerdan de la reparación histórica? Hay jubilados que mueren esperando juicios". De hecho, "el presupuesto para el año que viene, entre otros ajustes, implica que habrá menos dinero para juicios de retirados contra el Estado".

Es decir que "van a cobrar esos juicios, con sentencia firme favorable, menos jubilados que los que cobraron este año. Entre las partidas presupuestadas hay menos dinero. Es uno de los ajustes y hay más", concluyó.