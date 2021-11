Quién es Kamal Ranadive y por qué Google le rinde homenaje con un doodle hoy

Un artista indio, Ibrahim Rayintakath fue el elegido para ilustrar el doodle con el que Google homenajea hoy a una de las tanta mujeres que han realizado importantes aportes a la ciencia. La investigadora biomédica india Kamal Ranadive cumpliría hoy 104 años y por eso el famoso buscador decidió recordarla y dar a conocer al mundo sus aportes a la ciencia.

Trabajó en el laboratorio y así se la ve en la ilustración de Rayintakath: rodeada por instrumentos, células y virus. "Tuve la oportunidad de profundizar en su vida y trabajo, para comprender su brillantez en el campo. No solo el trabajo, sino también cómo era ella como persona, lo que no me habría cruzado de otra manera", explicó el artista fascinado con la tarea de ilustrar un homenaje para Ranadive.

Uno de los borradores de Rayintakath.

Kamal Ranadive nació en Pune, India, el 8 de noviembre de 1917. Estudió medicina pero hizo carrera en la investigación biológica e hizo un doctorado en citología. Trabajó en el Centro de Investigación del Cáncer de la India y obtuvo una beca en la Universidad Johns Hopkins.

Luego de la beca volvió a su país y, ya en India, estableció el primer laboratorio de cultivo de tejidos del país en la década de 1960. Uno de sus principales aportes en la lucha contra el cáncer tuvo que ver con el estudio de la herencia en el desarrollo del cáncer de mama. Investigó en animales para analizar las causas de enfermedades como la leucemia y el cáncer de esófago. También trabajó en el estudio de bacterias ligadas a la lepra y sus aportes fueron claves en el desarrollo de una vacuna contra esta enfermedad.

Amante de la ciencia, creó -junto a 11 colegas- la Asociación de Mujeres Científicas de la India. No sólo promovió la ciencia entre las mujeres sino que fue animó a los académicos indios a regresar al país luego de estudiar en el extranjero a fin de poner su conocimiento al servicio de la sociedad.

Se jubiló en 1989 y trabajó en comunidades rurales capacitando a mujeres en cuestiones de salud y nutrición. Murió a los 83 años habiendo dedicado su vida a mejorar la calidad de vida de las personas a través de la ciencia y la educación.