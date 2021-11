Siempre pasa algo, estos son los signos que traen problemas

La astrología nos confirma, nuevamente, la razón de algunos rasgos de personalidad de las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Todos los signos del zodiaco tienen sus características específicas, algunas son positivas, otras no tanto, pero todas ellas pueden influenciar la forma en la que pensamos, actuamos y vivimos.

Según la astrología hay tres signos que se destacan por traer problemas. Algunas personas son sinónimo de malas noticias. Se sabe que cuando están presentes, algo extraño puede ocurrir, ya sea porque ellas lo provocan, o simplemente porque son perseguidas por la mala fortuna.

Aries; lo que le trae problemas a los nacidos bajo este signo de fuego es su carácter fuerte, que hace que pierdan los estribos si alguien les lleva la contra en algo que tienen decidido hacer. No soportan perder el impulso que los caracteriza, por lo que si alguien les están poniendo palos en la rueda, mostrarán su peor rostro.

Leo: son los más arrogantes de todo el horóscopo, por lo que no es raro que tengan enemigos a donde quiera que vayan. Eso significa que su compañía puede traernos problemas, sobre todo si les hacemos caso en todo. Los leo están acostumbrados a dar órdenes, y en muchas situaciones se aprovechan de eso para que otros hagan lo que ellos en el fondo no quieren o no se atrevan a hacer.

Escorpio: no hace falta ni decir por qué este signo es sinónimo de problemas. Lo más complicado que tienen es cuando se dejan llevar por la pasión y nos arrastran a sus aventuras, que no siempre son buenas. Los regidos por Marte y Mercurio son capaces de enojarse sin mucho problema, y una vez que entran en este estado, sólo podrán verle el lado malo a las cosas y atraerán situaciones peligrosas.