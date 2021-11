¿Políticos a hospitales públicos? Una campaña desde el periodismo

Luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fuera intervenida quirúrgicamente en el Sanatorio Otamendi, los periodistas Jonatan Viale y Lucas Morando tuvieron la idea de lanzar una campaña para que se dicte una ley que obligue a los políticos a atenderse en hospitales públicos.

Además, especificaron que la ley también debería obligarlos a usar otro tipo de servicios públicos como el transporte y la educación. La campaña, explicaron los periodistas, persigue que los dirigentes y distintos políticos conozcan por experiencia propia los servicios públicos que utiliza la mayoría de la gente y que ellos se jactan de destinarles inversiones e incluirlos en sus promesas de mejoría, generalmente en épocas de elecciones, pero que sin embargo no suelen utilizar. Por el contrario, siempre se atienden en el servicio privado.

Por su parte, el comunicador Morando explicó que ya trabaja en la redacción del proyecto y que lo presentarán luego de las elecciones, posiblemente después del verano. “En general los políticos no consumen los bienes que regulan, las cuestiones esenciales que ellos mismos regulan", fue parte de lo que señaló el conductor.

"Tuvimos un ministro de Educación como Nicolás Trotta o como todos los ministros de Educación de este país, que mandaba a sus hijos a colegios privados. Tenemos políticos que ahorran en dólares. Te dicen en conferencia de prensa que ahorrar en dólares está mal, que el Blue es un mercado marginal, que hay que ser patriota y después tienen ahorros en moneda extranjera”, agregó.

El caso de Cristina no es el único, de hecho, toda la dirigencia política acude a los servicios privados de salud, educación e incluso vivienda, ya que residen en barrios cerrados y privados. Entre otros casos, se incluye el del expresidente Mauricio Macri, que se intervino un tumor en el mismo sanatorio donde se atendió la vicepresidenta. Duhalde, Carrió, Bullrich, Máximo, son sólo algunos de los que pueden señalarse al respecto.

No pueden ir a un hospital privado, no pueden mandar a sus chicos a un colegio privado. Esto tiene un montón de matices que hay que ir reglamentando. Lo mismo para el transporte público, donde tengan un determinado número obligado de viajes. No puede ser que sólo viajen en subte o en colectivo durante la campaña. O que no sepan cuánto vale el boleto”, agregó el conductor.