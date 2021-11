Esperan que más de 200 mil personas se movilicen en la Marcha del Orgullo

Este sábado se realizará la 30º edición de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en varios puntos del país. Sin embargo, será en Buenos Aires en donde se espera la mayor concentración, según los organizadores más de 200 mil personas participarán de la movilización hacia el Congreso de la Nación.

Este año, la marcha tiene como punto central reclamar una Ley integral Trans. Además se buscará concientizar acerca de la vulneración de derechos que padece la comunidad.



Banderas, globos y un inflable con forma de arco iris apostado ya han sido apostados cerca del Cabildo, donde diferentes artistas se subieron al escenario para hacer sonar sus canciones con letras disidentes al son de "un día más, el macho al tacho".



La zona se encuentra vallada desde temprano, durante la mañana, la Plaza fue copada por familias, jóvenes y diferentes organizaciones con puestos feriantes, donde ofrecían desde banderas, accesorios, ropa interior, barbijos y todo tipo de artículos con los colores de la comunidad LGBTIQ+.

La bandera LGBTI+ flamea en todo el país con grandes motivos de celebración.



Después de tanto, vuelve a las calles un colectivo que tiene nuestro compromiso con seguir trabajando por una sociedad más justa, libre e igualitaria.#30Marchas #Orgullo2021 uD83CuDFF3??uD83CuDF08uD83CuDFF3???? pic.twitter.com/GACfoaL3TJ — Alberto Fernández (@alferdez) November 6, 2021





"Esta es la primera vez que vengo y veo la bandera de los no-binares, cada vez hay más multiplicidad de banderas y de gente que viene y yo me siento muy representada", contó a Valeria Santangelo de 26 años, feriante de ropa interior.



La joven, que concurre a la Marcha del Orgullo desde sus 18, consideró que hoy "hay derechos conquistados en papeles, pero falta que la sociedad acepte que el derecho a la identidad es un hecho y hay que seguir mostrando la diversidad".



Junto a Valeria también estaba Pablo Fridman, transformista de 29 años con largo pelo rizado rubio y un vestido largo con colores LGBTIQ+, quien aceptaba sacarse fotos con los visitantes. Y también los acompañaba Eluney González, bisexual desde los 18 años quien apuntó: "Hoy hay gente que viene a la marcha a apoyar o a sentirse apoyado, recién vi una nena de trece años con su abuela".



Desde el puesto de la Federación LGBT, una de las tantas organizaciones que participan de la Marcha del Orgullo, Pablo Vasco, recordó el reclamo por el que este año se movilizan. "Vamos por una Ley Integral Trans ya, donde se contemplen todos los derechos, incluso que los mayores de 40 puedan tener un subsidio, ya que el promedio de vida de les trans es de 35 años", dijo.



Vasco afirmó que esperan entre 200 y 300 mil personas y si bien se separó del "festejo paralelo" que realiza la CHA (Comunidad Homosexual Argentina) con espectáculos en la avenida Diagonal Norte a las 16 horas, dijo que la consigna de la marcha incluye también "la separación del Estado y la Iglesia".



"En 30 años que marchamos, avanzamos mucho en igualdad jurídica (como lo es la Ley de matrimonio igualitario y el DNI no binario, el cupo laboral trans, de vanguardia en el mundo) todavía falta la igualdad social", afirmó.



Las organizaciones vuelven a marchar después de haber atravesado una pandemia que desafió los límites de sus posibilidades y las obligó a reconvertirse para hacer frente a las crecientes necesidades de los sectores más vulnerables del colectivo.



En tanto, el venezolano Marco Barboza, 36 años, quien vino acompañado de su familia y su marido, afirmó, en igual sentido que Vasco, "esto no es una celebración sino recordar que hace falta que las leyes se cumplan y se visibilicen a los que no se ven".



"Yo vine a la Argentina a casarme y luego de dos años, nos mudamos acá porque en mi país no hay leyes ni ningún tipo de reconocimiento de derechos a la diversidad; acá se avanzó mucho pero hay que seguir luchando", contó Marco.