La particular y costosa recomendación para usar aires acondicionados y evitar contagios

Con la llegada del calor, el uso de aparatos aire acondicionado se incrementa. El problema es que, en la mayoría de las viviendas, oficinas y comercios, se utilizan los equipos split; los cuales no renuevan el aire sino que lo reutilizan. Esto podría poner en riesgo la salud de las personas y, la recomendación de los expertos, es usarlos con las ventanas abiertas o procurando una correcta ventilación de los espacios.

Durante mucho tiempo, se pensó que la principal forma de contagio del coronavirus era a través de gotículas emanadas al toser o estornudar. Sin embargo, luego se supo que el tema era mucho más complejo ya que la transmisión se daba por aerosoles que se emiten al hablar o respirar. Estos, además, se mantienen en el ambiente. Tras este hallazgo se comenzó a poner énfasis en el distanciamiento social, uso de barbijo y, fundamentalmente, la ventilación de los lugares cerrados.

El investigador español José Luis Jiménez, profesor de la Universidad de Colorado, Estados Unidos, y referente mundial sobre transmisión por aerosoles pidió que las medidas de seguridad no se relajen y explicó que: "hay aires acondicionados de diferentes tipos, los más comunes que se utilizan en las casas, comercios y oficinas enfrían el aire pero no lo cambian, entonces el aire exhalado va acumulándose porque no ventilan".

"Entonces, el punto es que si se quiere utilizar debe hacerse con la ventana abierta. Ahora bien, esto puede ser costoso si se deja encendido todo el tiempo. Una posibilidad es ir encendiéndolo de a ratos para que enfríe y luego apagar; siempre es importante recordar que hay que hacer la mayor cantidad posible de actividades al aire libre", detalló acerca de la recomendación.

Una posible solución para este inconveniente, según Jiménez, son los sistemas de aire acondicionado de tubos. "Están principalmente en los edificios. Hay un tubo que trae el aire a la habitación y otro que se lo lleva. Estos sistemas son diferentes porque lo que mueve el aire es un gran ventilador que está normalmente en el techo de los edificios. Para proteger el ventilador y limpiar un poco el aire, estos sistemas suelen tener un filtro; estos filtros retienen parte de los virus", detalló.

Sin embargo, este tipo de tecnología también puede encarecerse: "Es importante que ese filtro sea el mejor posible que el sistema puede permitir, porque lo se hace generalmente es comprar los filtros más baratos que lo único que hacen es proteger el ventilador, tomar las pelusas, etc. En estos sistemas no siempre se pueden poner los filtros HEPA (High Efficency Particulalate Air) porque ahogan el ventilador, a menos que se hayan construido para que eso, pero hay otros filtros que funcionan bien como los MERV13".

Más especialistas hablan de la ventilación

"Los aires acondicionados se pueden utilizar en la medida que se sostenga la ventilación cruzada en los ambientes porque no renuevan el aire sino que recirculan el mismo", señaló por su parte el físico e investigador de Conicet, Jorge Aliaga.



Y continuó: "Para saber cuándo un ambiente se encuentra suficientemente ventilado, es decir, cuándo hay suficiente renovación de aire, se pueden utilizar los medidores de dióxido de carbono (CO2), que es un gas que se emite en la exhalación al respirar y cuya concentración en el exterior es cercana a los 400 ppm (parte por millón)".

Según las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), "no deben utilizarse los modos de recirculación" de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.



En tanto, se recomienda que para aquellos que permiten la renovación se realicen inspecciones en forma periódica para hacer el mantenimiento pertinente y limpiarlos.