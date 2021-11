Moderna analiza desarrollar una vacuna contra la nueva variante ómicron

El mundo nuevamente se encuentra en alerta por la aparición de una nueva variante de covid-19: ómicron. Las farmacéuticas creadoras de las vacunas que se usan en el mundo contra el coronavirus analizan la posibilidad de desarrollar una nueva inyección adaptada a la variante ómicron, entre ellas Moderna.

En una entrevista en la cadena BBC el jefe médico de Moderna, Paul Burton afirmó: “Si tenemos que crear una vacuna completamente nueva, eso será a principios de 2022?. El representante de Moderna también añadió que la farmacéutica tiene a cientos de personas trabajando en esta nueva cepa desde el jueves y que en las próximas semanas prevén haber podido determinar la efectividad contra ómicron de la vacuna que ya se aplica.

La nueva variante fue descubierta a mediados de la semana pasada.

El responsable de enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, expresó que los estadounidenses deben estar preparados para la propagación de la nueva variante del covid-19, ómicron, pero que todavía es pronto para decir qué medidas se necesitan, incluyendo posibles confinamientos. "Es demasiado pronto para decir” si necesitamos nuevos confinamientos o restricciones, dijo Fauci a ABC News.

Además, el responsable de enfermedades infecciosas de EE.UU. dijo que, si bien aún no se ha confirmado ningún caso, era posible que la nueva variante ya esté en ese país. “No me sorprendería que esté aquí y no la hayamos detectado todavía. Cuando tiene un virus que se transmite con tanta facilidad y ya hay casos en otros países a consecuencia de los viajes, casi invariablemente terminará llegando a todas partes”, aclaró.

La efectividad de las vacunas contra ómicron

Desde que el mundo supo de la existencia de la variante Ómicron, los principales fabricantes de vacunas contra el covid-19, entre ellos los estadounidenses Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, comenzaron a probar la efectividad de sus productos contra esta cepa.

El viernes, Pfizer y su socio alemán BioNTech emitieron un comunicado en el cual explicaron que sus laboratorios ya están analizando esta variante para determinar si su vacuna necesitaría algún tipo de “ajuste”. Mientras que desde Johnson & Johnson, apuntaron que ya están probando la efectividad de su producto “contra la nueva variante de rápida propagación que se identificó en el Sur de África”.

La estadounidense Novavax y la británica AstraZeneca dijeron estar analizando el efecto de sus vacunas contra esta nueva variante.

Moderna alertó de que las mutaciones observadas en la variante son preocupantes y explicó que probará varias dosis de refuerzo de su vacuna para ver cuál es la reacción.