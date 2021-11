También se verán afectados los viajes dentro de Argentina con las nuevas medidas del Banco Central

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) desde hoy, 26 de noviembre, prohíbe pagar en cuotas con tarjetas de crédito de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior. La medida repercute en gran parte del sector turístico y genera confusión entre los bancos, ya que podría frenar además la venta de pasajes para viajes dentro del país.

Si bien la polémica medida busca desalentar los viajes al exterior para cuidar las reservas del BCRA, también se verán afectadas las ventas de pasajes para destinos nacionales. Según expresaron entidades que operan con tarjetas de crédito, en muchos casos las emisoras no tienen modo de distinguir si el pago en cuotas solicitado realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencias de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios corresponde a un servicio a prestarse dentro o fuera del país, por lo cual se frenará dicha operación.

“Si al emisor le llega un pago de un mayorista de turismo en cuotas, no tiene forma de saber si se trata de una viaje a Chile o a Mendoza. Si no tiene certeza de que el servicio se presta en el país, el pago en cuotas con tarjeta no se puede cursar y será rechazado”, señalaron.

Además explicaron que la única excepción a este problema es el caso de los pagos a través del programa Ahora 12. En ese caso, los pagos con tarjeta son cursados con un código diferente al de las operaciones convencionales en 12 cuotas. Por tratarse de un programa oficial y llevar ese código, los pagos realizados con “planes Ahora” quedaron afuera de esta confusión y no tienen problemas.

La urgente medida tomada por el BCRA tomó por sorpresa tanto a las entidades financieras y no financieras que operan con tarjeta de crédito, sino también a las agencias de viajes, aerolíneas y demás agentes vinculados al turismo emisivo. Las nuevas restricciones fueron lanzadas en un día clave para la compra de viajes al exterior, hoy se realiza el Black Friday, la tradicional jornada de descuentos que incluye descuentos en paquetes turísticos.

Fuertes repercusiones en el sector de viajes y turismo

La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) fue una de las entidades que salió a repudiar la reglamentación del BCRA. “Es una medida que impacta directamente sobre nuestro sector golpeando especialmente a las agencias más pequeñas”, expresaron.

Además, anunciaron que ya se está evaluando accionar por vía judicial frente a "semejante discriminación", al considerarla una medida que atenta solo contra el turismo.