La importante advertencia de Marta Cohen sobre la vacunación

La médica argentina Marta Cohen, quien actualmente reside en el Reino Unido, advirtió acerca de la necesidad de que Argentina agilice la colocación de las dosis de refuerzo contra el coronavirus, ya que la efectividad del esquema comienza a debilitarse tras un cierto periodo de tiempo. “Una persona que se vacunó con dos dosis en el mes de febrero no está vacunado”, indicó la pediatra y patóloga.

La profesional precisó que, tras cinco meses de completar el esquema de vacunación, la eficacia desciende a un 47%. Teniendo en cuenta este dato y las alertas que llegan desde Europa acerca del repunte de casos, es que señaló lo fundamental que resulta ampliar la inmunización con un refuerzo.

Las declaraciones de la especialista fueron realizadas en diálogo con radio de la Ciudad, allí fue donde Cohen advirtió que sólo la aplicación de una tercera dosis “marcará la diferencia” respecto a lo que ocurre en otros países como Austria donde se decidió establecer una cuarentena estricta durante las últimas semanas.

Además, consideró que el Gobierno comete “un error estratégico importantísimo” al destinar dosis a la inmunización pediátrica en lugar de incorporar un refuerzo a los adultos. La profesional incluso sentó una postura completamente diferente a las decisiones que se han tomado en Argentina: “La mejor manera de cuidar a los niños es vacunar a los adultos”.

Mientras la sexta ola de coronavirus hace encender todas las alarmas en el viejo continente, Cohen pidió no bajar los cuidados ni instalar en la sociedad ideas erróneas, por eso aseguró que la pandemia no se ha terminado. “Hasta que no esté el 75% de la población del mundo vacunada, la pandemia no va a terminar. En Reino Unido hay un 81% de los mayores de 12 años vacunados con dos dosis, pero en África hay un 5%. Vamos a tener brotes y rebrotes. Ahora es Europa, pero a partir de marzo va a ser Latinoamérica seguramente o el hemisferio sur”, comentó.