Worldcoin: una polémica criptomoneda que se ofrece gratis a cambio de escanear tu iris

Una nueva criptomoneda llamada Worldcoin planea posicionarse como moneda universal, venciendo al Bitcoin y Ethereum. Para lograr esto, su idea es ofrecerse de gratuitamente a cualquier persona que la pida, a cambio de escanear su iris para tener un identificador único de cada usuario y comprobar que no sea un robot.

“Cuantos más participantes tengan, más poderosos se volverán”, dice en la página oficial de la controversial criptomoneda, y continúa: “Por primera vez, las criptomonedas permiten distribuir la propiedad y el control de esas redes a sus usuarios, en lugar de a una sola entidad".

Uno de los responsables detrás de Worldcoin es Sam Altman, CEO de OpenIA, e impulsor de la idea de una renta básica universal. Con Worldcoin ve una posibilidad de llevarla a cabo.

Joven en Francia utilizando el Orb para escanear el iris.

Foto: Worldcoin

“Si se adoptara una criptomoneda a gran escala, aumentaría enormemente el acceso a la economía de Internet y haría posibles aplicaciones que ahora son inimaginables. Sin embargo, menos del tres por ciento de la población mundial participa actualmente en redes de criptomonedas”, aseguran los desarrolladores.

Worldcoin aún no se ha lanzado al mundo oficialmente, pero ya cuenta con inversiones de hasta 25 millones de dólares. Para poner rápidamente su nueva moneda en manos de tantas personas como sea posible, Worldcoin permitirá que todos reclamen una parte gratis de la misma. Pero para que esto suceda, no pedirán datos personales de la persona como su dirección o número de teléfono, sino que pedirán escanear el ojo del usuario. Esto para “asegurarnos de que todas las personas en la Tierra puedan demostrar que son realmente humanos (no un bot) y que aún no han recibido su parte gratuita de Worldcoin”, argumentan desde Worldcoin.

Mujeres en Indonesia utilizando el Orb para escanear su iris.

Foto: Worldcoin

Tu iris a cambio de Worldcoin

Para obtener esta criptomoneda de manera gratuita, como mencionamos anteriormente, worldcoin pedirá que escanees tu iris ¿Cómo funciona esto? Desde la empresa crearon un dispositivo llamado Orb que resuelve el problema de la biometría: “Orb captura una imagen de los ojos de una persona, que se convierte en un código numérico corto, lo que permite comprobar si la persona ya se ha registrado. Si no, reciben su parte gratuita de Worldcoin. No será necesario almacenar ni cargar la imagen original. A diferencia de muchos servicios centralizados que usamos hoy, no se requiere ninguna otra información personal. A través de la criptografía moderna, este código numérico tampoco está vinculado a la billetera o transacciones del usuario, lo que preserva aún más la privacidad del usuario”, explican.

Desde Worldcoin comentan que hoy en día, se ha convertido en un procedimiento estándar para muchas empresas de tecnología recopilar la mayor cantidad de datos personales posible. Esto se debe en gran parte a que dependen de los ingresos publicitarios para generar ganancias para sus inversores, y que los ingresos publicitarios dependen del uso de los datos de los clientes para dirigirse a los clientes de manera más eficaz con anuncios. Si bien muchos productos y servicios en Internet son "gratuitos", la recopilación y monetización de los datos personales de los clientes rara vez es transparente.

Gente de Sudán escaneando su iris.

Foto: Worldcoin

Cómo respuesta a esto, los desarrolladores detrás de Worldcoin idearon “una manera que requiere la menor cantidad de datos personales posible y preserva la privacidad y el anonimato de sus usuarios. Específicamente, determinamos si usted es real y único sin necesidad de que proporcione información personal como su nombre, dirección de correo electrónico, dirección física o número de teléfono”. Luego de que la persona escanee su iris, los impulsores de esta criptomoneda, sin embargo, afirman que estos datos biométricos serán borrados de la base de datos. Por lo que este polémico y misterioso sistema sería solo utilizado para confirmar que la persona no sea un robot y que aún no ha recibido la criptomoneda de manera gratuita.

Sin embargo, las personas que quieran participar en la red Worldcoin sin visitar un Orbe siempre podrán hacerlo, aunque sin reclamar su parte gratuita de la moneda.

Joven de Chile utilizando el Orb.

Foto: Worldcoin



Para probar esta tecnología, Worldcoin ya ha incorporado veinticinco operadores que ejecutan más de treinta dispositivos en doce países de cuatro continentes (África, América del Sur, Europa y Asia). Actualmente, el operador Orb activo más largo del mundo se encuentra en Chile y ha logrado registrar a más de 18 mil usuarios en poco más de seis meses. Aunque normalmente opera desde Santiago, su objetivo es difundir el proyecto por todo Chile, ocasionalmente llevando a su equipo a ciudades chilenas más pequeñas y remotas donde ha tenido que obtener un permiso especial para operar y regalar Worldcoin.