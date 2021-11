Uno por uno: los 4 puntos claves de la COP26

Hoy hubo varios anuncios de acuerdos, entre los que se destacan los bosques y el metano, ambos con el apoyo de unos 100 países. Además del plan de Reino Unido para ofrecer tecnología limpia y asequible en todo el mundo para 2030, India fijó un nuevo objetivo de cero emisiones para 2070. Argentina pidió a los países desarrollados que entregaran los 100.000 millones de dólares prometidos.

La madera de los árboles

De la noche a la mañana se publicó un acuerdo global para frenar la deforestación, con el respaldo de los principales países forestales, como Brasil, Indonesia y la Republica Dominicana del Congo. Se trata de 100 países que representan el 85% de los bosques del mundo, entregando 12.000 millones de dólares en fondos públicos para los bosques y más de 7.000 millones en inversiones público-privadas. Con 30 instituciones financieras con más de 8,7 billones de dólares de activos mundiales que se comprometen a eliminar las inversiones en actividades relacionadas con la deforestación.

Según el IPCC, todos los escenarios para limitar el calentamiento a 2ºC este siglo dependen de la reducción de la deforestación y la degradación de los bosques.

El IPCC también concluyó que proteger a los bosques existentes es la mejor opción para estabilizar el clima mundial que plantar nuevos árboles, ya que los bosques actúan como amortiguadores del cambio climático al regular los patrones climáticos locales y regionales.

Metano y tecnología limpia

El primer ministro del Reino Unido lanzará este martes 2 de noviembre en la COP26 un plan internacional para ofrecer tecnología limpia y asequible en todo el mundo para 2030. En ese plan, se incluye una iniciativa para disminuir las emisiones de metano. Boris Johnson presentó los cinco primeros objetivos, los Avances de Glasgow, que cubren en conjunto más del 50% de las emisiones mundiales:

Energía: La energía limpia es la opción más asequible y fiable para que todos los países satisfagan sus necesidades energéticas de forma eficiente para 2030.

Transporte: Los vehículos con cero emisiones son la nueva normalidad y son accesibles, asequibles y sostenibles en todas las regiones para 2030.

Acero: El acero de emisiones casi nulas es la opción preferida en los mercados mundiales, con un uso eficiente y una producción de acero de emisiones casi nulas establecida y en aumento en todas las regiones para 2030.

Hidrógeno: El hidrógeno renovable y de bajas emisiones de carbono es asequible y está disponible en todo el mundo para 2030.

Agricultura: La agricultura sostenible y resistente al clima es la opción más atractiva y ampliamente adoptada por los agricultores de todo el mundo para 2030.

Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido y anfitrión de la COP26.

Más de 40 líderes mundiales han respaldado y firmado la nueva Agenda de Avances, entre ellos Estados Unidos, India, la UE, China, las economías en desarrollo y algunos de los países más vulnerables al cambio climático, que representan más del 70% de la economía mundial y todas las regiones.

El objetivo es hacer que las tecnologías limpias sean la opción más asequible, accesible y atractiva para todos a nivel mundial en cada uno de los sectores más contaminantes para 2030, apoyando en particular al mundo en desarrollo para que acceda a la innovación y a las herramientas necesarias para la transición hacia el cero neto.

El objetivo 0 de la India

Modi fijó un objetivo de reducción de emisiones para 2070. El IPCC dice que para 1,5ºC se necesita reducir por completo el dióxido de carbono para 2050, así como los gases de efecto invernadero para 2070. La mitad de la energía procedería de las energías renovables en 2030, mientras que otras políticas reducirían mil millones de toneladas de CO2 en 2030.

India albergaba 35 de las 50 ciudades más contaminadas del mundo, según el Informe mundial de calidad del aire 2020 de IQAir.

El compromiso de la India significa que los 10 principales países productores de carbón del mundo se han comprometido a alcanzar el objetivo de cero emisiones, lo que demuestra un inmenso progreso o que los objetivos a largo plazo no están provocando cambios a corto plazo. "El carbón tendrá que acabar una, dos o incluso tres décadas antes de las fechas de cero neto que se han establecido", dijo Dave Jones, de los analistas de carbón Ember. Pero RR Rashmi, ex diplomático indio especializado en el clima, no se muestra nada optimista: "Mil millones de toneladas de reducción en términos absolutos es enorme", dijo.

La participación de Argentina

Durante su intervención en la Sesión Plenaria, el presidente Alberto Fernández dejó claro que la contribución de cada país debía basarse en sus "responsabilidades comunes pero muy diferenciadas". Fernández no anunció nuevos compromisos y no entregó la Estrategia a Largo Plazo que su Gobierno prometió que estaría lista para esta reunión, pero propuso la creación de un comité político y técnico sobre financiación climática para averiguar "cómo movilizar el fondo necesario, reconociendo las responsabilidades comunes pero diferenciadas". Alberto Fernández, presidente de la Argentina

Lo que busca la Argentina en esta COP es la financiación. El presidente insistió, una vez más, en la necesidad de crear mecanismos de pago por servicios ecosistémicos y canjes de deuda por acciones climáticas, aunque no comentó cómo deberían funcionar estos mecanismos. También mencionó la necesidad de reconocer la deuda ecológica y pidió a los países desarrollados que entregaran los 100.000 millones de dólares prometidos. La posición de Argentina está alineada con la de otros países latinoamericanos, como Brasil, Colombia, Bolivia, México y Colombia. Al mismo tiempo, Argentina ocupa el puesto 14 entre los contribuyentes históricos al cambio climático.

Sin embargo, mientras Fernández está en la COP, en Argentina se dio a conocer la nueva estrategia energética, que plantea la continuidad de la senda centrada en el gas para las próximas décadas. Máximo Mazzocco, líder de la organización juvenil argentina EcoHouse, comentó que “le llama la atención que si el Presidente mencionó la posibilidad de crear pagos por servicios ecosistémicos y canjes de deuda por naturaleza, con la biodiversidad como moneda de cambio, la deforestación, responsable del ecocidio, no hayamos adherido aún a la declaración sobre deforestación firmada por más de 100 países”.

También agregó: “Claramente, el gobierno argentino tiene un gran quiebre con los temas socioambientales y el horizonte de cualquier tipo de estrategia vinculada a la sustentabilidad. Argentina llegó a la COP y no presentó la Estrategia de Largo Plazo que había prometido. Siendo uno de los 14 países con mayor responsabilidad, eso es una falta de respeto y una vergüenza para la humanidad."