El error más común de los padres que condiciona el futuro de los hijos

El psicólogo y conferencista Alejandro Schujman, quien también es columnista de MDZ Radio, esta semana explicó que frecuentemente los padres cometen un error durante la crianza, sea por cansancio o por pena, y como consecuencia sus hijos de adultos no toleran las frustraciones. "Llegan a sus trabajos y quieren ser gerentes inmediatamente porque no se bancan empezar de abajo", ejemplificó.

Ese error es la falta de límites. Schujman dijo primero que "el límite es amor, es cuidado, es como ir marcando la ruta, como ir pintando, señalizando. Cuando uno viaja lo mejor que te puede pasar es que la ruta esté bien señalizada, bueno, esos son los límites en la vida del chico".

Explicó también que si bien durante toda la crianza los padres pueden cambiar lo que sientan que no están haciendo bien, idealmente los límites deben ponerse desde la cuna.

"Cuando el bebé llora en la cuna y el llanto es de maña (no de dolor, hambre o sueño) nos quedamos ahí 'amorosamente cerca para cuidarlos y lejos para no asfixiarlos'. Les damos la tranquilidad de que estamos cerquita pero no les hacemos upa cada vez que eso pasa. Sino, ya les imprimimos la idea de que pataleando van a conseguir lo que ellos quieren y así creamos chicos con bajísimo umbral de frustración, que cuando crecen no se bancan que las cosas no sean como ellos quieren", detalló el psicólogo.

En relación a lo anterior Schujman indicó que los padres "muchas veces caemos en el error de evitar el conflicto porque estamos cansados, estresados, porque no queremos pelear o porque nos da pena".

El conferencista contó que en muchas de sus exposiciones pone un video donde se ve a un niño de no más de 1 año y medio que camina hasta la madre, cuando llega a sus pies se tira al suelo y hace un terrible berrinche. La madre lo mira y se va de la escena, el chiquito se levanta, sin una sola lágrima, camina hasta donde está la madre de nuevo y otra vez cuando llega a sus pies se tira al piso e inicia el nuevo berrinche.

"Es un video muy gracioso, en el que podemos ver que el niño no está angustiado, sino que está enojado, tiene un berrinche y lo que la madre está haciendo es estar cerca del chiquito para cuidarlo pero dejar que gestione esa emoción", agregó.

En conclusión, Schujman señaló que "sí es berrinche, lo recomendable es quedamos cerca hasta que nuestro hijo entienda que no es la manera en la que se consiguen las cosas. En cambio, si es llanto de angustia, cuando los chicos son chiquitos hay algo que no falla: abrazarlos. Seguramente esa furia se transforma en llanto y después se calman, porque los chicos necesitan el límite. Lo importante es explicarle que 'porque te quiero es no'".

No al colecho

Como profesional, Alejandro Schujman no recomienda que los niños duerman en la cama de los padres.

Schujman manifestó que en lo personal y profesional no recomienda el colecho, "yo creo que la cama grande es para los padres, para un momento de ellos, para encontrarse en la intimidad, abrazarse, ver una película. Además que con los chicos en la cama duerme mal toda la familia y nadie descansa".

Consultado sobre cómo deben actuar los padres cuando el chiquito aparece a las 2 de la mañana en la habitación, cuando ellos quieren dormir, Schujman respondió: "Lo tienen que llevar a su cama tantas veces como sea necesario, hasta que entienda que eso no se negocia".

Una recomendación que dio para los padres, en caso de que ambos estén juntos, es turnarse para que esas noches, que seguramente serán duras, se repartan las cargas y ambos puedan descansar.