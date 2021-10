Cómo limitarles a los niños y jóvenes el uso de las pantallas

El psicólogo y conferencista Alejandro Schujman es columnista de Uno Nunca Sabe, el programa de MDZ Radio, y esta semana habló sobre "¿qué hacemos con la tecnología, los chicos y la crianza?". Dio una serie de recomendaciones para los padres y dijo, según su experiencia, cómo se sienten nuestros hijos, ¿nativos digitales?

Para responder a la pregunta que disparó la temática de su columna, Schujman aseguró que el uso de la tecnología por parte de nuestros hijos es necesario regularlo, "así de sencillo y así de complejo". Y aclaró que "esto de que los chicos son nativos digitales no es cierto, los chicos no nacen con un monitor atado al cordón umbilical. Nosotros se lo damos cuando tienen un año y medio o dos para que estén tranquilos y nosotros poder hacer nuestras cosas, pero después, a los 15 años, no sabemos cómo amputárselos".

"El contacto excesivo con las pantallas es complicado porque se pierde lo más importante y lindo que tienen los niños, que es la capacidad de jugar", reflexionó.

Recomendaciones para padres con niños de entre 4 y 6 años

Un oyente preguntó: "Durante la pandemia, por cuestiones de supervivencia -ironizó-, le habilité la tablet a mi hijo de 4 años y medio. ¿Cómo se la saco ahora?". A lo que el psicólogo respondió: "Con amor y paciencia. Le explicás, cortito, porque los chicos no son tontos -se hacen para ganar un poco tiempo- y se la sacás. Se va a enojar un montón, va a llorar, a gritar, quizás hasta se ponga violeta de tanto berrinche. Se va a frustrar pero va a aprender que las cosas en la vida no siempre son como uno quiere".

La paciencia de la que habla Schujman, según dijo, no es para esperar que el niño esté de acuerdo. "Eso no va a pasar. Sino paciencia hasta que el niño haga el doble trabajo del que hablaban las tías: enojarse y desenojarse. Los adultos, para evitar el conflicto, negocian lo innegociable".

Continuando con la pregunta del oyente como disparador, el psicólogo dijo "ponemos la tablet en alto y le decimos a nuestro hijo que no la usará más. Como mucho 3 días estará enojado". De lo contrario, "estamos creando a esta generación de chicos inimputables, que a los 23 años quieren ser gerentes porque no se bancan un límite y después las empresas nos consultan a los psicólogos sobre cómo generar un vínculo con los millennials, porque no saben qué hacer con ellos".

"Un niño de 3 o 4 años tienen que jugar. Tiene que imaginar", continuó Schujman, pero a su vez preguntó retóricamente: "¿Cuánto tiempo pasamos los padres con los chicos tirados en el piso, ensuciándonos? Muy poco -respondió-".

En ese sentido mencionó una encuesta que hizo con adolescentes en la que les preguntó un momento que quisieran guardar para siempre en una cajita: "No me respondieron 'cuando me compraron una mega consola de juegos', sino 'cuando mi papá me enseñó a hacer el primer asado' o 'cuando mi abuelo me llevó a pescar'. Entonces yo digo: los tiempos han cambiado, pero la esencia de los chicos es la misma.

"Larguemos nosotros los monitores y usemos el tiempo para jugar con nuestro chicos y leerles cuentos", recomendó el especialista,

Recomendaciones para padres de niños de 13 años en adelante

"Con un adolescente habrá que explicarle: 'vamos a regular la tecnología, no vas a estar hasta las 4 de la mañana conectado, porque te hace mal. Y a partir de ahí fijar un horario, hasta las 23.30, por ejemplo. Seguramente los chicos digan 'sí sí' pero después no lo hagan, por eso yo recomiendo una aplicación que se llama Family link, es gratuita y permite dejar a sin wifi a un dispositivo de la casa, no a todos. Es una herramienta que podemos emplear, pero avisándole a los chicos que la vamos a usar".

Y aquí, volvió a recomendarle a los padres: "eduquemos con el ejemplo. También nosotros tenemos que largar las pantallas y hacerles a ellos propuestas creativas, como ir a jugar a la pelota o salir a caminar. No vale cortarle wifi al chico, y que el padre o madre se vaya a ver Netflix".

Finalmente, Schujman dijo: "Cuidado con los chicos de 9 a 12 años, un segmento que no detallamos, pero son ellos los que empiezan a investigar en algunas aplicaciones como Tik Tok, Instagram, etc, y hay contenidos que son complicados que no se pueden gestionar. Ahí hay que aplicar el acompañamiento parental".