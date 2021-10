La app más esperada: así puedes cortar el wifi solo en los dispositivos de tus hijos

El psicólogo y conferencista Alejandro Schujman, quien además es columnista de MDZ Radio habló en su espacio sobre los hijos y la tecnología. "Cómo restringir el uso de los dispositivos móviles" fue la temática general y dentro de ella mencionó una aplicación que todos los padres deberían conocer: Family Link.

Esta app está disponible en más de 34 países incluidos Argentina, Estados Unidos, Australia y Japón. Es de Google y permite, entre otras funciones, desactivar el wifi exclusivamente para los televisores de nuestros hijos sin cortarlo en toda la casa.

Family Link es una aplicación de control parental que desarrolló Google y que también deja que los padres puedan ajustar los parámetros de los dispositivos de sus hijos. Así, la aplicación permite restringir ciertos contenidos, aprobar o desaprobar la descarga de aplicaciones, establecer tiempos de pantalla y activar el modo "la hora de dormir". Otra gran función de Family Link es el rastreo por GPS, para los chicos más grandes que ya salen de casa.

El servicio Family Link se divide en dos aplicaciones diferentes: Family Link para padres y Family Link para niños y adolescentes.

De todos modos, Schujman hizo hincapié en que "tenemos que educar con el ejemplo, sino no tenemos ninguna autoridad". Es decir que debemos "desenchufarlos nosotros primero y ahí sí decirle a nuestro hijos cuál es la pauta del uso de tecnología". También mencionó que hay una clave: "hagamos propuestas creativas, no vale cortarle wifi al chico, y que el padre o madre se vaya a ver Netflix".

El psicólogo aconsejó que si la restricción de wifi es por la tarde, se le puede proponer al chico ir a andar en bicicleta juntos, a caminar o hasta remontar un barrilete, dependiendo de la edad que tenga.

Schujman invitó a reflexionar: "¿Cuánto tiempo pasamos con los chicos tirados en el piso, ensuciándonos?" y se respondió a sí mismo: "Muy poco". Contó que cuando estaba escribiendo su primer libro le pidió a distintos adolescentes que anoten un momento especial con sus padres para guardar en una cajita de recuerdos. "Ninguno me puso 'cuando me compraron una súper consola', sino 'cuando mi papá me enseñó a hacer el primer asado' o cuando 'mi abuelo me llevó a pescar'. Entonces yo digo, los tiempos han cambiado pero la esencia de los chicos es la misma".

"Larguemos nosotros los monitores y usemos el tiempo para jugar con nuestro chicos y leerles cuentos", recomendó el psicólogo y contó que cuando él dialoga con adolescentes y les pregunta cómo se sienten en relación a los adultos, la respuesta común es "solos, porque no nos escuchan, nos hablan solo para bajarnos líneas". Por eso, concluyó en que "falta el vínculo con los hijos. Estamos en deuda con ellos. No los estamos acompañando como necesitan, lo estamos dejando solos".