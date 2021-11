Cuáles son los nuevos aumentos y por qué indignan a los porteños

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, oficializó aumentos desde diciembre y enero para tarifas de los taxis, estacionamiento medido, peajes y VTV. Estas subas irán del 30% al 51%. Según el propio Gobierno, lo aumentos responden a “adecuaciones que son necesarias para el funcionamiento de los servicios, asegurar su operación y mantenimiento y sostener el salario de los trabajadores del sistema”.

Tres días después de las elecciones, Larreta te clava aumento del estacionamiento medido de 30$ a 45$, la VTV p/auto de 2.665$ a 4.023 y motos de 1.002 a 1.513$.

Autopistas de CABA: auto liviano 61$ en Alberti, 88,50$ en la Illia y 215$ para 25 de Mayo y P. Moreno.

Cabe destacar que el día 13 de octubre, los dirigentes de Juntos por el Cambio porteño firmaron un compromiso donde afirmaban no aumentar los impuestos ni crear nuevos. Este anuncio se dio en una transmisión en vivo que duró 3 horas. La medida fue tomada para frenar el avance de Javier Milei y captar el voto liberal, que tiene la no creación de nuevos impuestos como una de sus mayores banderas. Si bien el aumento de los servicios no es la suba de un impuesto, el anuncio generó malestar debido a que siguen siendo aumentos para el ciudadano.

María Eugenia Vidal firmando el compromiso sobre los impuestos

Cuánto aumentarán los servicios en CABA

Taxis

La tarifa de los taxis alcanzará el 30%, y será el tercero en lo que va del 2021. Este aumento comenzará a regir el primero de diciembre, donde la bajada y las fichas, que actualmente cuestan $85 y $8,50, pasarán a costar $111 y $11,10.

Los taxis sufrirán un aumento desde diciembre

Estacionamiento medido

El estacionamiento medido contará con su aumento del 50% recién desde el 24 de enero de 2022, por lo tanto, pasará de costar $30 a costar $45.

Peajes

Para las autopistas Illia, 25 de Mayo, Perito Moreno, Alberti y Paseo del Bajo, el aumento está previsto a partir del 7 de enero.

La tarifa aumentará un 45% para el transito liviano en hora pico, lo que significa que pasará de $61 a $88,50 en la autopista Illia, de $148,22 a $215 en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, y de $41,85 a $61 en el peaje Alberti. Por último, el costo del Paseo del Bajo pasará de $135,63 a $ 199,66.

Recordamos que el horario pico rige los días hábiles, en ambos sentidos de circulación, de 7 a 11 y de 16 a 20; y los sábados, domingos y feriados de 11 a 15 mano a Provincia de Buenos Aires y de 17 a 21 en la traza hacia el centro porteño.

VTV

La VTV tendrá un aumento del 51%. Los propietarios de automóviles deberán pagar $4.023,33 en lugar de los $2.665 actuales, mientras que los dueños de motocicletas deberán abonar $1.513,22 en lugar de los $1.002 actuales.