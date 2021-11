El relato de los que acompañaron a pesar de la derrota en el búnker del Frente de Todos

En Chacarita, en el búnker del Frente de Todos, esta noche se manifestaron en apoyo de este partido personas de distinta franja etaria.

Una mujer de Salta, que actualmente vive en Avellaneda, se acercó al búnker “sola, entusiasmada”, según sus propias palabras. Esta mujer manifestó vivir estas elecciones con esperanza. Dirigió un mensaje a aquellas personas que no simpatizan con el oficialismo: “Espero que la gente reaccione, que tenga memoria activa”. La señora, que llevaba una bandera en su espalda, agregó, además: “No volvamos a repetir la misma historia. Hay pobres, hay hambre, obviamente, pero nos perjudicó mucho la pandemia mundialmente. Por eso vengo con esperanza”.

Asumiendo la posibilidad de que el Frente de Todos no gane esta noche, la mujer dijo: “Si no se da, veremos para el 23”. Sin embargo, invitó a que “la gente piense, piense y piense. No se dejen llevar por quienes hablan mal”.

Una de las mujeres que acompañaba el FdT en el búnker.

Otro hombre que vive en el barrio porteño de Once, afirmó: “Es una noche buena, linda acá”, refiriéndose al búnker del Frente de Todos. “Vamos a ver qué pasa”, agregó, y declaró que a pesar del resultado “voy a seguir apoyando”. El hombre de 63 años afirmó que a lo largo de su vida, “los únicos que nos dieron algo en la vida fueron del peronismo; los demás nos dieron siempre miseria y dolor”.

La juventud temprana también se hizo presente. Es el caso de Estanislao, de 15 años, que fue al búnker con La Cámpora. No es la primera vez que participa de un acto como este: “Vine desde más pibe con mi familia. Al de 2019 también vine”.

Francisco es otro de los adolescentes que fue con La Cámpora. Con tan solo 13 años, afirma: “Desde chico vengo. Vengo con La Cámpora”. Si bien apoya al partido, Francisco confiesa que “esperaría a que nos fuera mejor, pero lo dudo bastante”.