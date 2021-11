Elecciones en Argentina: las curiosas coincidencias con otros 14 de noviembre

Los primeros rayos de sol de este 14 de noviembre comenzaron a iluminar lo que será otra nueva jornada electoral en Argentina. Entre tanto análisis político y estadístico, hay una revisión histórica que nos pone de frente a dos hechos que sucedieron también un día como hoy: cuáles son y porqué son tan importantes para entender lo que puede pasar mañana lunes.

El primero de ellos es un triste recuerdo: el 14 de noviembre de 2002, el Gobierno argentino decide no pagar una deuda de 805 millones de dólares al Banco Mundial. En aquella fecha, el Gobierno conducido por Eduardo Duhalde, solo pagó 87 millones de dólares en concepto de intereses. Argentina había entrado en default con el Banco Mundial. Así narraban los medios internacionales la noticia: "El presidente ha tomado esa decisión tras hablar por teléfono con el ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien encabeza en Washington una nueva ronda de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El propio ministro ha confirmado que la deuda no se pagará hasta que no se formalice el acuerdo con el FMI". (El Pais España)

Si entrar en un debate sobre el acierto en la decisión de pagar o no la deuda, la tristeza de ese día tiene que ver con una lógica histórica de la economía argentina. Y por qué no de la política y la sociedad.

El segundo hecho sucedido un 14 de noviembre nos remonta al año 1969. Ese mismo día el Apolo XII, tripulado por Pete Conrad, Richard Gordon y Alan Bean, era lanzado desde el Centro Espacial Kennedy. La misión fue exitosa. Entre otras cosas, Conrad y Bean permanecieron en la Luna cerca de 36 horas realizando dos paseos, con un total de más de siete horas de actividad en la superficie, repartidas en dos salidas. Tuvieron tiempo para instalar un conjunto de instrumentos alimentados por un pequeño reactor nuclear y recoger más de 30 kilos de muestras.

Era la segunda misión exitosa con seres humanos a la luna. Una acción que volvía a ejecutar un plan a largo plazo, cuando el 25 de mayo de 1961, el presidentes de Estados Unidos, John F. Kennedy anunciaba su compromiso de "llevar un hombre a la luna y traerlo sano y salvo antes de que termine la década".

Hoy, 14 de noviembre de 2021, el pueblo argentino vuelve a decidir qué tipo de país quiere, qué tipo de modelo y qué tipo de gobernantes. Paradójicamente... ¿Paradójicamente? un día como hoy, la historia nos enseña cómo se construyen las naciones y los proyectos que quedan en la historia. Y se construyen pensando en el largo plazo, en la coherencia del discurso donde las palabras se transforman en hechos, en acciones, y no solamente en leyes, en impuestos, en chicanas, en promesas vacías.

Desde el 15 de noviembre, quienes nos gobiernen tendrán la responsabilidad de llevarnos a la luna, de hacernos despegar, sentir que podemos conquistar el espacio, que somos un país que quiere ponerse de pie con trabajo, educación y consenso. Pero también, desde mañana 15 de noviembre, quienes sean elegidos y nos gobiernen pueden hacernos entrar en ese default de acciones, de planes a largo plazo y de respeto que parece instalado hace ya varias décadas.