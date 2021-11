El excéntrico sastre devenido en meme llama a los jóvenes a votar

Domingo de sol pleno en Buenos Aires. La mayoría de los candidatos y referentes políticos adelantó su votación. Lo mismo hicieron los ciudadanos: para el mediodía ya habían pasado por las urnas más del 30% de los ciudadanos habilitados para votar. Y se espera que con esa tendencia, la asistencia a los comicios sea superior a la de las PASO que marcó un récord por la alta tasa de ausentismo.

Pasadas las 11 de la mañana votó en Palermo el expresidente Mauricio Macri. Pero no fue el único que acaparó la atención en la explanada de la Escuela Nº16 Wenceslao Posse. Allí se encontraba una multitud de vecinos, siempre atentos a la votación del expresidente que llegó con su esposa Juliana Awada. Dos figuras se destacaban entre los presentes: el chacho blanco, que logró hacerse presente en distintos lugares de votación. Y el sastre Jorge Williams, un personaje al que muchos en el barrio conocen y reconocen.

Williams tiene 80 años y suele destacarse por usar trajes coloridos y originales. Su look impecable de pies a cabeza hace referencia, la mayoría de las veces, a la fecha especial. Y por eso, apasionado por la patria se viste de celeste y blanco cuando hay elecciones. "Vengo vestido siempre así, con los colores de argentina. Amo a mí país", contó a MDZ.

"Yo voté siempre. Quiero que alguna vez salga bien. Que gane alguien que quiera al país", sentencia Williams y sigue: "Siempre me equivoqué porque nadie salió bueno". Pide que la gente vaya a votar, señala que es clave el compromiso ciudadano: "Hay que votar, después no puede uno quejarse".

Espera que los diputados y senadores que lleguen al Congreso hagan algo bueno por el país, que no lo "regalen". Dice que a la muerte nadie se lleva nada. Y se considera rico por no tener nada. "No pago ni un impuesto", declara y sigue: "Tenía un terreno y me lo tomaron".

Fiel a su oficio, critica el look extremadamente descontracturado de las personas. "Ya no hago trajes", dice con un dejo de tristeza.