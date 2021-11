Ante la ausencia de Cristina Fernández de Kirchner en el búnker del FdT, estallaron los memes

Cristina Kirchner se recupera de una operación de histerectomía completa a la que se sometió el pasado 4 de noviembre en el Sanatorio Otamendi. La ex jefa de Estado decidió hacer caso a sus médicos y no asistir esta noche al búnker del Frente de Todos.

Recordamos que Cristina Fernández de Kirchner no acudió a emitir su voto a Santa Cruz en estas elecciones y permaneció en la Ciudad de Buenos Aires, siguiendo el desarrollo de los comicios desde su hogar en el barrio de Recoleta.

"Me han indicado reposo. Nada de que preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución del posoperatorio. Por eso, esta noche no podré estar, como hubiera querido y como siempre he hecho, en el búnker. Abrazo fuerte a todos y a todas" fue el mensaje escogido por Cristina Kirchner para notificar su ausencia en el búnker del Frente de Todos.

Las redes sociales hicieron eco velozmente ante el anuncio de Fernández de Kirchner y el ingenio de los miles de usuarios volvió a dejar nuevos contenidos multimedia.

Aquí te dejamos los principales memes que los internautas colgaron en las plataformas virtuales, principalmente en Twitter.

