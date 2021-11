Las "Pelo de cocker planchado”: cómo el grupo de amigas fiscales logró convertirse en un fenómeno nacional

Son amigas desde hace más de 20 años, docentes jubiladas y un día, cansadas del “caos de este país”, decidieron involucrarse y crear un grupo de mujeres fiscales para participar en las elecciones.

Todo comenzó en 2019, en Mendoza. Estas seis amigas lograron reclutar a 60 mujeres para fiscalizar las mesas y le dieron vida a las "Pelo de cocker planchado”. “Nos pusieron el apodo por nuestro peinado y mirando las fotos dijimos: tienen razón eso somos”, cuenta Adriana Videla (63), la vocera del grupo, a MDZ.

Su existencia se popularizó por las redes sociales y por los medios de comunicación y hoy, aquel grupo de menos de 100 mujeres se convirtió en un “ejército de fiscales” de 3000 personas en Mendoza y en centenares de grupos distribuidos en distintas provincias del país.

El fenómeno de las "Pelo de cocker planchado"

Todas las "Pelo de cocker" son muy activas en sus cuentas de Instagram y Twitter y comparten con sus seguidores cada paso que dan.

Adriana y el resto del equipo no dejan de sorprenderse del fenómeno que han generado. “Desde las elecciones PASO a ahora -a un día de las elecciones- ha habido un cambio muy importante. En las PASO había entusiasmo, pero lo que sucedió después es que se replicó a nivel nacional”, explica.

Desde septiembre hasta ahora se han conformado grupos de fiscales para Juntos por el Cambio a partir de las "Pelo de cocker planchado" en Córdoba, Formosa, La Rioja, La Pampa, Ciudad de Buenos Aires y en la Matanza, donde hay 25 grupos.

Por otro lado, y también para sorpresa del equipo, Adriana comparte que aquello que antes era casi imposible, encontrar fiscales de mesa, ahora es algo que fluye prácticamente solo. “Históricamente hemos tenido que buscar fiscales. Yo he sido fiscal toda mi vida y siempre encontrar ha sido un drama, teníamos que suplicar que fueran a fiscalizar, pero hoy en Mendoza hay lista de espera”.

Desde que las "Pelo de cocker" se viralizaron a nivel nacional, comenzaron a llegarles solicitudes para ser parte de los grupos y fiscalizar en estas elecciones legislativas. “No me preguntes cómo, pero la gente consigue el número de teléfono de cualquiera de nosotras seis y nos mandan los datos. Nosotros enviamos todo a los referentes de fiscalización de Cambia Mendoza de cada uno de los departamentos de la provincia y ellos son los encargados de asignarles las mesas y organizar”.

Adriana Videla se declara una apasionada por la política. Sin embargo, confiesa que no sería candidata si se lo propusieran. “¡No!, ni soñando, jubilada y tranquila como estoy”, expresa con énfasis y agrega: “Hace años fui candidata a diputada nacional y a vice gobernadora de la provincia, pero era más joven no volvería a pasar por eso ahora”.

La vocera de las "Pelo de cocker" habla por ella y por el resto de las mujeres que la acompañan codo a codo, “nadie nos ha ofrecido nada, muchos piensan que hacemos política para ganarnos un cargo, pero no es así -y añade- esto lo hacemos porque somos grandes, ya hemos vivido el caos y ese intento de llevarse todo por delante, y estamos muy cansadas de esta situación”.

Videla aclara que si bien muchos en los grupos que han armado expresan que desean ser fiscales para que los hijos y los nietos no se vayan del país, ella tiene otro motivo. “Voy a ser sincera -detiene su ritmo al hablar y sentencia- yo tengo 63 años, nací y crecí en Argentina, un país de oportunidades, un país maravilloso, mis padres me enseñaron lo que es amar a un país como este y yo no voy a dejar mis huesos en una Venezuela”.

Otro de los motivos por los cuales surgieron las "Pelo de cocker planchado", es porque ellas consideran que como ciudadanos uno no puede vivir en la queja constante, “hay que involucrarse”, sostiene Videla. Fue así que se preguntaron qué podían hacer ellas desde su lugar para mejorarla realidad del país y la respuesta fue contundente: “buscar fiscales”.

“Era lo que faltaba, fiscales. Además, aquellos que lo hemos sido durante años, hemos visto las trampas que hay. Por eso es necesario participar desde ese lugar”, afirma la mujer.

Todo listo para el domingo

Las "Pelo de cocker" ya tienen su búnker para este domingo 14 de noviembre, será en la casa de una de ellas en el barrio mendocino de Chacras de Coria. “Estamos a 5 minutos de cada departamento del Gran Mendoza por si necesitan que nos traslademos hacia alguna escuela, desde nuestra base iremos coordinando a todos los fiscales y lo que haga falta”.

Adriana y sus amigas están convencidas de su tarea ciudadana y de la importancia que esto tiene, “nuestro deber es cuidar los votos de todos, sean del partido que sean. Vamos a garantizar la transparencia de las elecciones”, expresa con convicción Adriana y agrega a modo de advertencia: “Al momento de fiscalizar muchas cockers se convierten en pitbulls”.