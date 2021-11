Quiénes comenzarán a recibir terceras dosis de la vacuna contra el coronavirus

En Uno Nunca Sabe, el programa de MDZ Radio, la médica infectóloga e integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, Elena Obieta, habló sobre la aplicación de terceras dosis de la vacuna contra el coronavirus. Dijo para quiénes están ya indicadas y cuándo el resto de la población inoculada debería ir por la dosis de refuerzo.

En primer lugar, Obieta explicó que la tercera dosis para completar el esquema de vacunación primario es para las personas que recibieron Sinopharm, mayores de 50 años. Ya que se demostró que en esa población esta vacuna "da un poco menos de eficacia, un poco menos, no cero -aclaró-, y se vio que completando con una tercera dosis ese esquema primario de Sinopharm se alcanza la eficacia deseada, arriba del 80%".

También deberán aplicar una tercera dosis todos los inmunodeprimidos (inoculados con cualquiera de las vacunas disponibles), "ya que es una población que sabemos a priori que responde menos a las vacunas".

Aquello es para completar esquema primario. Por otro lado, Obieta dijo que "en algún momento los primeros que fuimos vacunados, antes del año o cuando sabemos que empiezan a caer los anticuerpos, deberemos recibir una dosis de refuerzo, como ocurre con gripe todos los años".

¿Qué puede pasar si se mezclan vacunas? "Nada"; respondió tajante Obieta.

Variante Delta Plus y rebrotes en Argentina

Obieta dijo que "si pensamos que la pandemia terminó porque se abre el turismo exterior o los aforos en la cancha de fútbol, estaríamos cometiendo el peor error, porque deberíamos volver todo para atrás". "Seguimos en pandemia y tenemos circulación de variante delta. No estamos viendo el impacto en las internaciones gracias a la eficacia de las vacunas. Pero de todos modos aún falta gente por inocular y si dejamos de lado los cuidados seguiremos teniendo variante delta circulando y cada vez más, porque es muy contagiosa".

La médica infectóloga no descartó que se pueda tener en Argentina un rebrote de casos y señaló que además "la gente no se está testeando, entonces uno no encuentra lo que no busca".

Sobre la variante delta plus dijo que "no se sabe cuánto cambio epidemiológico tenga. Lo importante es saber que en tanto y en cuanto haya continentes enteros sin vacunación, como África, que tiene solo el 3 % de la población inoculada, seguirán habiendo variantes".